Пандемия Covid-19 стала своеобразной точкой невозврата для развития городов: она обострила все предыдущие проблемы, будь то изменения климата или социальное неравенство, и ускорила преобразования, которые осторожно начинались до коронавируса. Что случится с городами мира после пандемии? И как изменится жизнь горожан?

Города — это сложные системы, которые привлекают людей наличием рабочих мест, социальной экосистемой, насыщенной культурной жизнью и дополнительными возможностями. В то же время именно для городов свойственны тесные контакты, которую воспринимаются как основной риск в контексте распространения пандемии, и ярко выраженное неравенство.

Предпринятые во время пандемии превентивные меры — ношение масок, социальное дистанцирование, ограничения на дальние путешествия — заставят урбанистов и политиков пересмотреть свое отношение к организации публичного пространства и в целом к городскому планированию. В научной литературе упоминаются несколько различных моделей городов, которые могут получить популярность в постковидный период. Среди них: "устойчивый город", "зеленый город", "компактный город", "инклюзивный город", "15-минутный город" и "умный город". Рассмотрим эти модели более подробно.

Устойчивый город



Устойчивый город — это понятие появилось еще до пандемии и используется в контексте теории, что коронавирус — только один из кризисов, с которыми придется столкнуться современным городам.