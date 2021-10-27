Российский историк, политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший в Латвии частый гость — здесь находится памятник его знаменитым латышским предкам. Четвертый год он участвует в Рижской конференции, представляя российскую оппозицию. В интервью порталу Delfi Кара-Мурза рассказал о том, почему после отравлений он и Алексей Навальный вернулись жить на родину, каким видит будущее России и как у него искали деньги Госдепа США.

Предки Владимира Кара-Мурзы — известные деятели времен Первой Латвийской республики братья Бисениексы. Старший Янис был соратником первого президента независимой Латвии Яниса Чаксте. Другие братья Вольдемар и Георг — активные участники революции 1905 года в Латвии, за что были сосланы в Иркутскую губернию. Вольдемар остался в России и стал прямым предком Кара-Мурзы. Георг вернулся и был первым дипломатом Латвии в Великобритании. Оба были казнены советской властью, как "латвийские шпионы". Где их могилы — неизвестно, но памятник благодарные потом установили им два года назад.

Подробный рассказ о роде Бисениексов — ЗДЕСЬ.

Кара-Мурза-младший активно способствовал продвижению "Списка Магнитского" с персональными санкциями против коррупционеров и нарушителей прав человека из числа российских чиновников.

В мае 2015 года Кара-Мурза едва не погиб в результате отравления. Покушавшихся не нашли. В 2017 году вновь попал в больницу с аналогичными симптомами. Пройдя реабилитацию, он вернулся в Россию. В этом году Владимир Кара-Мурза в очередной раз подал заявление в Следственный комитет — в связи с расследованием вокруг отравления Навального, появились данные и о возможных его отравителях…

Проработав семь лет зампредседателем основанного Михаилом Ходорковским движения "Открытая Россия", два года назад Кара-Мурза покинул пост, перейдя в Фонд "Свободная Россия". В мае 2021 года "Открытая Россия" прекратила деятельность в связи с ужесточением закона о "нежелательных организациях". ("Не вижу смысла сейчас ложиться под танк" — пояснил решение Ходорковский.) В августе этого года Кара-Мурза покинул "Свободную Россию", чтобы иметь возможность продолжать политическую деятельность на территории России от первого лица.

Для облегчения передвижения по миру в период пандемии Владимир Кара-Мурза сделал сразу два комплекта прививок — российского "Спутника" и американского Pfizer. "Теперь я защищен в востока и запада", — смеется он.