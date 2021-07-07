Бывший премьер-министр Латвии (1998-1999), один из ключевых персонажей латвийской политики 1990-х и постоянный фигурант списков миллионеров Вилис Криштопанс живет "жизнью активного пенсионера". Из публичной политики он ушел в двухтысячных, прожил несколько лет в США, затем вернулся. Теперь 67-летний Криштопанс строит поле для гольфа и, кажется, вновь проявляет политические амбиции — но не подтверждает этого напрямую.

В середине июня о своем возвращении в политику заявил один из политических "тяжеловесов" прошлых лет Айнар Шлесерс. На обложке посвященной этому событию 16-полосной агитационной газеты присутствует и Вилис Криштопанс, который вовсю критикует действующее латвийское правительство.

Многие решили, что вы намерены вернуться в политику с новой партией Шлесерса. Это правда?

И да, и нет. Сейчас попробую объяснить. 22 года назад я ушел с должности премьера и оставил после себя совсем другую Латвию. Тогда у нас был бездефицитный бюджет, отсутствие внешнего долга, а население страны составляло 2,4 млн человек. А что сейчас? Скоро государственный долг достигнет 20 миллиардов евро. Ведь как я тогда, 22 года назад, думал? Думал, что за мной придут молодые и умные политики, и мы все заживем счастливо в богатой Европе. Но с каждым новым правительством становилось все страшнее и страшнее. Я должен сидеть и смотреть на это спокойно?

То есть вы хотите все это поменять? На что?