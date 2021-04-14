Covid-19 способен поражать не только дыхательные пути, но и почти все органы и системы жизнеобеспечения организма. Он критически сказывается на работе печени, приводит к тяжелым неврологическим последствиям, а через время у некоторых пациентов начинают активно выпадать волосы. Выявлены факторы, которые могут сильно снизить шансы на выздоровление. Команда исследователей Рижского университета им. Страдыня рассказала, что удалось выяснить о развитии Covid-19 у пациентов крупных рижских больниц.

Delfi уже рассказывал о том, как латвийские ученые освоили более пяти миллионов евро, выделенные на исследование новой болезни и ее влияния на разные сферы жизни Латвии, вплоть до обнаружения перспективных кандидатов на роль лекарств от коронавируса и пользе для поврежденного Covid-19 сердца от милдроната (подробности — ЗДЕСЬ).

По многим темам наши исследователи ушли далеко вперед литовских и эстонских коллег. Например, единственные в Балтии запустили программу секвенирования ("чтения генома") коронавируса, что позволяет выявлять и брать под присмотр носителей более заразных и летальных новых штаммов — британского, южноафриканского, угандского подвидов Covid-19. Большинство стран Европы, в том числе наши балтийские соседи, не могут похвастать таким достижением.

Во время очередного "Завтрака ученых" группа исследователей РСУ под управлением главного инфектолога Восточной больницы, руководителя кафедры эпидемиологии РСУ профессора Людмилы Виксны отчиталась, какие особенности и сюрпризы коронавируса им удалось обнаружить при обследовании пациентов, госпитализированных в крупнейшие больницы Латвии.

По мотивам этих исследований сама Людмила Виксна составила 220-страничную книгу рекомендаций для наших медиков, которые борются с коронавирусом. Похоже, этот Sars-Cov-2 объединил в себе все плохое, что только можно придумать, — говорит Виксна. — Болезнь очень необычная. Боюсь, что у тех, кто переболел с проблемами, к уже существующим последствиям позже могут добавиться вторая и третья волна нарушений". Она предложила ввести систему мониторинга переболевших, чтобы не дать развиться патологиям, которые могут появиться.

Подробный трехчасовой доклад ученых с "Завтрака ученых" на латышском языке — ЗДЕСЬ.

На какие вопросы отвечали исследователи (ответы — ниже):