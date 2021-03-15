О существовании различий между жителями разных районов Риги латвийские политики вспоминают раз в четыре года, в день выборов Рижской думы. В остальное время вопросы социально-экономического расслоения и этнической сегрегации остаются вне поля зрения политических деятелей — в силу их сложности и чувствительности. DELFI попробовал разобраться, как отличается жизнь в разных районах столицы и чем чревато такое неравенство.

Городская сегрегация — это неравное распределение различных социальных групп в городском пространстве. Различия проявляются, главным образом, в сферах занятости, доходах, образовании, а также в вопросах этнической и религиозной принадлежности. В зависимости от места жительства у горожан может различаться качество жизни (доступность услуг, транспорта, инфраструктуры) и количество лет здоровой жизни (доступность медицинской помощи, безопасность, экология).



Как видно из данных, обобщенных рижским самоуправлением, качество и доступность услуг на территории города распределены очень неравномерно. Например, если в центре в радиусе 300 метрах от своего дома поликлинику или больницу имеют 58% жителей, то в Ильгуциемсе — только 25%, а в Иманте — 4%. Аналогичная ситуация с расположением магазинов, школ, детских площадок, стадионов, остановок общественного транспорта. Скажем, в районе Тейки хотя бы один магазин с товарами первой необходимости на расстоянии 300 метров от дома имеют 90% жителей, а в Чиекуркалнсе — только 56%.

Сильно различаются и жилищные условия рижан в разных районах. В Московском форштадте на одного человека приходится 14,9 кв. метров, в Болдерае — 18,6 кв. метров, а в Межапарке уже 42,3. При этом средняя стоимость единицы жилой площади между Болдераем и Межапарком отличается ровно в два раза. А число зарегистрированных за год преступлений в Межапарке в десять раз меньше, чем в Кенгарагсе.