Кто-то верит, что правила изменятся. Официально с работы не уходит, живет на простое и без доходов. Другие уже потеряли работу: тратят накопления, ждут пособия по безработице или полагаются на помощь родственников. Но напряжение по поводу того, как жить дальше, становится все более осязаемым. Delfi поговорил с несколькими жителями Латвии, которые настолько тверды в своих убеждениях, что предпочли потерять работу, но не вакцинироваться. Что они будут делать дальше?

Учитель физики Юрис (имя изменено) пока не подал иск в суд по поводу требования сделать прививку, но собирается это сделать. Официально с работы в школе он пока не ушел, сейчас его отстранили. Юрис надеется, что ситуация изменится и работу удастся сохранить. "Школа не была заинтересована прерывать трудовые отношения, потому что на замену взять некого", — говорит он. Юрис недалек от истины: Delfi уже писал о том, что перед началом этого учебного года школы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Особенно трудная ситуация возникла именно в тех школах, которым нужны молодые учителя точных и естественных наук. Юрис преподает физику — учителей этого предмета днем с огнем не сыщешь.

Прививаться Юрис не хочет, потому что опасается побочных эффектов. Он допускает, что после перенесенной несколько лет назад болезни у него может быть повышенный риск тромбоза. Семейный врач, тем не менее, рекомендовал сделать прививку, поскольку Юрис входит в группу риска: он среди тех пациентов, которые могут столкнуться с тяжелыми осложнениями. Юрис отказался, поскольку стопроцентной уверенности в том, что побочных эффектов не будет, ему получить не удалось. По профессии он инженер, так что привык "требовать гарантии результата". Готовился работать и сдавать тесты, а также соблюдать меры предосторожности, раз уж политики позволили начать учебный год без жестких требований.