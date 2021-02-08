За одну неделю февраля телезрители, которые предпочитают смотреть ТВ на русском языке, получили сразу несколько неприятных новостей. Сначала крупнейший оператор цифрового телевидения Tet убрал из пакетов популярные каналы ПБК, "НТВ Мир" и "Рен ТВ Балтия". Затем Сейм принял поправки по борьбе с нелегальным просмотром ТВ, на NEPLP на год запретил ретрансляцию канала "Россия РТР".

Эти решения так или иначе связаны с попытками защитить латвийское информационное пространство от российских СМИ, которые используются в качестве инструмента пропаганды и "мягкой силы".

Все каналы, которых коснулись ограничения, входили в число самых популярных среди зрителей в стране. В декабре 2020 года "РТР Планета Балтия" входил в первую тройку (согласно данным Kantar, доля просмотра (share) канала составляла 7,7%). Четвертое место занимал ПБК (6,1%), "НТВ Мир" был пятым (6,0%). Доля "Рен ТВ Балтия" составляла 2,5%.

Первые два места в списке занимали TV3 (11,4%) и LTV1 (10,1%). На долю LTV7, где часть передач производится для русскоязычной аудитории, приходилось 3,2%. Еще 3% занимал русскоязычный развлекательный канал 3+.

Tet без "Первого балтийского": будет ли передел рынка?



Tet, который на 51% принадлежит латвийскому государству, на протяжении нескольких лет отказывался исключать из своих пакетов российские телеканалы, объясняя свою позицию тем, что это приведет к неравноправной конкуренции с другими операторами. К 2021 году ситуация изменилась. Прокурор суда Рижского региона Алдис Ласманис предъявил совладельцам Baltijas mediju alianse (BMA) Олегу Солодову и Маргусу Меримаа обвинение в нарушении международных санкций. Tet направил компании TEM LV (часть медиахолдинга BMA) несколько запросов о правах на ретрансляцию пяти телеканалов в Латвии, не получил "юридически обоснованного объяснения" и принял решение убрать каналы из пакетов.

1 февраля компания объявила об отказе от каналов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". В соцсетях появилось множество публикаций от клиентов, которые якобы готовы сменить оператора.

Delfi не удалось оценить, насколько массовым стал этот процесс. Представитель Tet Ласма Трофимова не ответила порталу Delfi, сколько клиентов пожелали расторгнуть договор после отключения российских телеканалов или обратились в компанию с жалобами и вопросами по этой теме. Однако она отметила, что число обращений от клиентов увеличилось.