Без салютов? Да, но не везде. Как Латвия будет встречать 2023 год
Foto: DELFI

Война в Украине повлияла не только на экономику и политику государств, но и на внутренние обычаи. В Латвии проживает несколько десятков тысяч украинцев и по этой причине актуальным стал вопрос: этично ли проводить салюты в таких условиях, ведь они могут напоминать об обстрелах и бомбардировках? Рига в этом году отказалась от проведения салютов — его не было 18 ноября, не будет и 31 декабря. Зато в Резекне и Вентспилсе без фейерверков не обойдется. Портал Delfi рассказывает, как в городах Латвии будут праздновать приход 2023 года.

Рига. Салюта в этом году не будет: в Риге пройдет небольшое световое шоу. Городские власти решили, что шум может ассоциироваться с войной. Кроме того, столица отказалась от фейерверка, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и не травмировать домашних животных. 

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