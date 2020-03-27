Тысячи жителей Латвии заняты в международных автоперевозках, и на них не распространяется требование к самоизоляции после возвращения из рейса. Требования к дальнобойщикам Министерство сообщения обнародовало только 24 марта — через полторы недели после объявления чрезвычайного положения. Однако эти правила не решают проблему и не рассеивают опасения, пишет Delfi.

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В конце 2019 года, согласно данным Автотранспортной дирекции, в Латвии было выдано 4467 лицензий на международные грузовые перевозки. Всем этим компаниям разрешено продолжать работу при закрытых для пассажирских перевозок границах. Большая часть компаний управляет несколькими автомобилями, которые обеспечивают перевозку товаров между странами Европы, в том числе и в Россию и Белоруссию. Общее количество транспортных средств, у которых есть разрешение на международные грузовые перевозки, в конце 2019 года составляло 16 208. Количество водителей, занятых в этой сфере, исчисляется тысячами. И если у них нет заметных симптомов заболевания дыхательных путей, требование уйти на самоизоляцию после возвращения из-за границы на них не распространяется.

Близкие получают формальные ответы

После закрытия границ портал Delfi получил несколько писем, авторы которых беспокоились по поводу того, что будет с водителями в связи с кризисом. Родственница одного из водителей утверждала, что водители, которые не хотят ехать в страны, затронутые Covid-19 (например, в Германию) получают от руководства намеки, что в случае отказа их могут уволить.

Жена другого водителя, которому на прошлой неделе пришлось отправиться в Северную Италию, серьезно обеспокоена тем, сможет ли он защитить себя от заражения и последствий. По ее словам, перерыв между рейсами настолько короткий, что если соблюдать требование не идти в медицинские учреждения в течение 14 дней после возвращения из-за границы, то нет никакой возможности сделать прививку от пневмококка. Женщина обратилась в Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) с вопросом, могут ли дальнобойщики сделать прививку от пневмококка, и получила формальный ответ: SPKC не обобщает информацию о платных вакцинах, информация доступна в Госагентстве лекарств.

Вакцины от пневмококка в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии доступны. Однако от Covid-19 они не защищают, заявила Delfi инфекционист Ангелика Круминя. "Пневмококки — бактерии, тогда как Covid-19 вызывают вирусы", — заявила она, отметив, что прививка может снизить только риск сопутствующего заболевания. До сих пор к работодателям не было выдвинуто требование обеспечить вакцинацию работников.

13 марта Дирекция опубликовала рекомендации Центра контроля и профилактики заболеваний для международных перевозчиков. Однако эти рекомендации, направленные в том числе и предприятиям, носили очень общий характер. К тому же, они были разработаны еще до того, как правительство приняло поправки к закону о чрезвычайном положении и предусмотрело особый статус для занятых в транспортной отрасли, признала в разговоре с Delfi представитель дирекции Зане Плоне.

Плоне говорит, что дирекция практически в ежедневном режиме обобщает и публикует информацию о запретах и ограничениях на работу перевозчиков в других странах. Общие принципы, которые нужно соблюдать работникам в Латвии, должно установить Министерство сообщения. Свои предложения дирекция представила еще на прошлой неделе, но окончательная версия была получена только 24 марта. Этот документ предписывает работодателям обеспечить водителей одноразовыми масками и перчатками, которые нужно обязательно использовать, когда водитель находится вне кабины. После использования маску и перчатки нужно уничтожить. Кроме того, водитель должен быть обеспечен средством для дезинфекции поверхностей, дверных ручек и сидений в автомобиле. Эти требования распространяются на местных и международных перевозчиков, а также на предприятия, которые оказывают услуги общественного транспорта.

Представитель Министерства сообщения Илзе Грейшкална заявила Delfi, что подготовка правил затянулась, поскольку их нужно было согласовать на уровне Евросоюза. "Чтобы не получилось, что в одной стране нужны одноразовые перчатки, а в другой такого требования нет", — отметила она.

В Латвии проверок нет. В других странах требования жестче

"Работодатель не объясняет, как действовать. Не обеспечивает средствами самозащиты, вместо этого рассылает водителям sms-сообщения: не поднимайте панику, ничего страшного не происходит", — пишет жена водителя.

Требования обеспечивать водителей масками, перчатками и средствами дезинфекции вступили в силу только 24 марта. Неизвестно, как будут контролировать выполнение этих требований: Госинспекция по труду профилактические проверки на рабочих местах пока не проводит. Представитель VDI Илзе Калныня заявила Delfi, что во время чрезвычайной ситуации инспекторы лично приходят на рабочее место только если произошел несчастный случай.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации автоперевозчиков Александр Черкасов заявил Delfi, что в других странах ЕС требование использовать маски вне кабины были выдвинуты к водителям раньше. Однако выполнить его достаточно трудно, поскольку масок в свободной продаже почти нет. "За маски, которые раньше стоили пять евро за 50 штук, сейчас просят 50 евро. И все равно их не купить", — отметил он. Сначала компании пытались купить маски самостоятельно, теперь к этому подключилась и ассоциация. "Конечно, хотелось бы, чтобы государство пришло к нам на помощь", — отметил Черкасов.

Он признает, что в сфере международных перевозок сейчас царит напряжение в связи с ограничениями и запретами. "Турция требует от водителей из стран ЕС провести 14 дней в карантине. Во Франции автоколонны конвоирует жандармерия. Останавливаться нельзя: нужно проехать 800 км, ни топливо не заправить, ни поесть", — говорит он.

Отмечены и ситуации, когда из опасений перед Covid-19 водители отказываются ехать в дальние рейсы. Некоторые из них после возвращения сдали анализы, чтобы удостовериться, что они не заразились опасным вирусом. Информации о том, были ли среди них заразившиеся, в распоряжении Черкасова нет.