"Это беспрецедентная шахматная партия со многими темными лошадками" — так обозначили директора школ поставленную им министерством образования задачу, максимально развести отдельные группы учеников. Нагрузка на учителей вырастет минимум вдвое, о соответствующей прибавке к зарплате речи не идет. Портал Delfi поговорил с директорами девяти школ — разные исходные условия заставили их очень по-разному действовать в новых условиях.

В телефонных разговорах голоса директоров звучали напряженно и устало — никто толком не успел отдохнуть от весенне-летнего аврала, а на очереди новые перемены и трудовые подвиги. И все же, если весной-летом отдельные педагоги еще отказывались давать очные консультации и принимать экзамены, то сегодня желающих уйти в "глухой онлайн" просто нет — все истосковались друг по другу, ученикам и привычным формам обучения. Все в один голос твердят: будь что будет, но лучше очно, чем удаленно.

Министерство образования разработало три варианта безопасной учебы. Модель А: младшие классы учатся очно, у старших — до 20% удаленной формы обучения. Модель B: в старших классах до 40-60% "удаленки". Модель С — все онлайн, это на случай вспышки в школе или общего карантина по стране. Во всех случаях надо обеспечить максимальное дистанцирование отдельных групп школьников, особенно — в местах общего пользования, столовых, туалетах и гардеробах. И тут каждая школа должна проявить изобретательность.

По сведениям департамента образования Рижской думы, более половины рижских школ в новом учебном году выбрали очную форму обучения. Из 108 столичных школ 62 остановились на модели А, 46% — на модели В. При этом многие еще в процессе составления новой формулы обучения. Окончательно все должны определиться к 27 августа.

Школы откроют для входа учеников несколько дверей с разных сторон своих зданий, строго распределив потоки, чтобы группы учеников не пересекались, и установят дезинфекторы на входе. От измерения температуры всем на входе большинство отказалось — это приведет к толпе. Каждая школа выделила резервный кабинет для учеников, которые все же придут в школу с респираторными симптомами. Например, в 22-й школе пошли на креативный ход — разделили такой кабинет… театральными ширмами (их будут дезинфицировать), чтобы "подозреваемые" не контактировали друг с другом. Медсестра будет звонить родителям и просить забрать таких детей — папам и мамам надо быть готовыми быстро реагировать.

Техническую базу — оснащение компьютерами и программами для учебы онлайн (а она для старших школьников сохранится в тех или иных пропорциях) — Министерство обещает завершить лишь к декабрю-2020. Воспользоваться предложенными министерством курсами по улучшению компьютерных навыков у большинства школ просто не было времени. "После чрезвычайной весны и начала лета учителя были очень вымотанными", — сообщают директора.

В столовую дети будут ходить по очереди. До 7-го класса им будут доступны лишь комплексные обеды, старшеклассники, как правило, смогут выбирать блюда на раздаче. Буфет упраздняется, как место пересечения детей из разных классов. Родителей просят давать с собой контейнеры со здоровой перекуской и воду. Продленки и кружки все школы хотят сохранить, но пока с трудом себе представляют, как это осуществить на практике. Ведь именно там ученики из разных групп будут перемешиваться.

В добавление ко всем антивирусным правилам никто не отменял введение новых стандартов образования — компетентностного подхода. С одной стороны, взаимопомощь и поддержка педагогов во время "карантина" поможет им в дальнейшем лучше сотрудничать, а использование новых формы обучения сделает детей более самостоятельными, что в жизни пригодится. С другой стороны, новые предметы и подходы (в том числе углубленное изучение некоторых предметов) в дополнение к прочим новинкам поставят школы перед выбором, что важнее — безопасность или новое качество образования. Все выбирают первое.

"Скроить новое расписание — шахматная партия!"

В небольшом здании 22-й Рижской средней школы с 1 сентября будут учиться 645 учеников. Плюс 40 постоянных учителей, а вместе с приходящими педагогами из других школ — 60.

Новая формула. "Мы выбрали вариант А, вариант В — крайний случай. — сообщила директор школы Ирина Романова. — Все учатся очно, лишь один день для отдельных классов можно использовать для походов в музеи, на экскурсии, внеклассной работы и самообразования".