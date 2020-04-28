В Евросоюзе эпидемия гриппа за сезон может унести несколько сотен тысяч жизней — даже несмотря на существование вакцины. Однако в этом году на фоне Covid-19 о гриппе почти ничего не слышно. Уровень заболеваемости и смертности заметно упал: в Латвии к апрелю регистрируются лишь единичные случаи. Что произошло?

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Коронавирус вытеснил грипп?



Семейный врач Евгений Бондин руководит двумя частными практиками в Риге. Больше половины времени он работает с детьми. Начиная с марта, когда в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, и Бондин, и его коллеги заметили, что пациенты с респираторными заболеваниями стали обращаться за помощью намного намного реже. Сезон гриппа в этом году прошел намного легче, чем обычно. "Я говорю [пациентам]: вот, смотрите, эпидемия гриппа закончилась! А они мне: а она что, была?" — рассказывает он.

Похожая ситуация отмечена и во многих других странах мира. В Северном полушарии сезон гриппа, как правило, начинается в середине октября и продолжается до середины мая. Бывают года, когда количество умерших от гриппа сопоставимо с числом жертв Covid-19 — несмотря на существование прививок, сообщает Reuters.

В этом году, отмечают европейские специалисты, эпидемия гриппа закончилась намного раньше, чем обычно. В прошлом году она длилась с октября по май, а в этом году число сообщений о новых случаях заболевания гриппом резко сократилось уже в марте. Полных данных о смертности пока нет, но предполагается, что они тоже будут значительно ниже. Вирусолог Франкфуртской университетской больницы Хольгер Рабенау в разговоре с Reuters связал эту тенденцию в том числе и с мерами по борьбе с новым коронавирусом: маски, самоизоляция, физическое дистанцирование.

В Латвии эпидемия гриппа в этом году началась раньше чем обычно: уже в первые дни октября, заявила Delfi эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Раина Никифорова. "В конце декабря, перед началом зимних каникул, у нас была зарегистрирована самая высокая интенсивность заболевания гриппом", — говорит эпидемиолог. Когда 12 марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) объявил о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, эпидемия гриппа уже шла на спад. Неделю спустя, 19 марта, ЦПКЗ сообщил о ее завершении. Сейчас в стране фиксируются единичные случаи заболевания.

По словам Никифоровой, эпидемия гриппа не только закончилась раньше обычного, но и прошла сравнительно легко: "В этом сезоне было гораздо меньше пациентов, нуждающихся в госпитализации, и умерших пациентов, у которых был определен грипп". По ситуации на конец апреля были госпитализированы 1 249 пациентов и зафиксированы 23 случая смерти. В прошлом сезоне от гриппа умерли 78 человек, в больницу попали — 2406.

Такая статистика отчасти объясняется тем, что в Латвии больше циркулировал грипп типа B, который обычно переносится легче и вызывает меньшую интенсивность заболеваемости, чем грипп типа A. Помимо этого, гриппом в этом году больше всего болели дети, которые не склонны к осложнениям, говорит Никифорова.

При этом проецировать латвийскую ситуацию на другие страны было бы неверно. Если в Латвии эпидемия на самом деле подошла к концу в марте, то за рубежом эпидемиологическую картину могла смазать вспышка коронавируса. Все ресурсы системы здравоохранения были брошены на борьбу с новой болезнью и отчасти из-за этого случаи гриппа могли остаться незамеченными.

Есть насморк или нет — все равно сидеть дома



Грипп — не единственная болезнь, которая в этом году практически миновала жителей Латвии. Эпидемиологи заметили, что еще до начала пандемии Covid-19 циркуляция всех респираторных инфекций была ниже обычного. Объяснений этому явлению пока нет. После введения чрезвычайной ситуации за низкую заболеваемость простудными заболеваниями отвечают два фактора: люди сидят по домам и реже сообщают о болезнях.

В Службу неотложной медицинской помощи после объявления ЧС стало поступать меньше вызовов, сообщает LTV. Медики "неотложки" совершают примерно на 100 выездов в день меньше, чем до начала пандемии. Служба это объясняет тем, что люди теперь обращаются за помощью только в критической ситуации.

Евгений Бондин тоже заметил, что пациенты стали реже обращаться с мелким недомоганием и другими проблемами. "Сейчас не до каких-то соплей или небольших недомоганий. Вокруг люди умирают, и с мельчайшими жалобами пациенты не спешат. [Речь не только о] респираторных заболеваниях. Какие-то мелкие проявления нездоровья, все это тоже отошло на второй план — головные боли, боли в спине, ушибы", — заявил Бондин Delfi.

Кроме того, стало меньше визитов, связанных с бюрократией. "Если раньше была причина вести [ребенка] к врачу, потому что не пускали в садик, то сейчас — какая разница? Все равно сидеть дома. Есть у него сопли, нет соплей, согласитесь, смысл идти к врачу? […] Отпала бюрократическая необходимость, а со многими заболеваниями родители и раньше справлялись."

Бондин уверен, что люди, с одной стороны, стали относиться ко многим вещам проще. С другой — научились самоизолироваться и не ходить на работу с симптомами вирусного заболевания. Врач полагает, что и ту, и другую привычки было бы неплохо сохранить и после завершения пандемии Covid-19.