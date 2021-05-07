Недавнее убийство футбольного агента Романа Беззубова в Пурвциемсе дало повод министру внутренних дел Сандису Гиргенсу актуализировать идею создания единой системы видеонаблюдения за Латвией, чтобы оперативно отслеживать и предотвращать преступления. На другой чаше весов — неприкосновенность частной жизни и деньги налогоплательщиков: первые затраты на проект — 770 тысяч евро. Портал Delfi обсудил тему тотального видеонаблюдения с политиками и экспертами.

"Это не такая система, которую можно использовать для наблюдений, как вы это называете "Большого брата", — успокоил Delfi Сандис Гиргенс. — Это аналитическая система, которая помогает в ситуации, как с убийством Романа Беззубова — мы видим, что произошло, фиксируется транспортное средство, даже если у него сменились номера. Если машина проезжает мимо объединенных в систему камер, сразу подается сигнал в наш Центр, оттуда — ближайшему экипажу полиции, который может произвести задержание. Мы не теряем драгоценное время".

Исполняющий обязанности замглавы Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов считает, что "вряд ли появление видеокамер приведет к большему количеству информации о частной жизни обывателей, чем человек сам о себе дает, используя тот же смартфон"…

И все же закрытия границ и ограничения пандемии, фиксация передвижения и контактов людей, созданные в рекордные сроки вакцины, переход на пятое поколение мобильной связи 5G — стремительное развитие событий, трудно поддающихся осмыслению неспециалиста, оживили страхи людей о слежении государства за жителями. Оруэлловский "Большой брат", держащий населения целых государств под колпаком постоянного наблюдения, буквально витает в воздухе…

Социоантрополог и урбанист Виестурс Целминьш не скрывает удивления внезапностью появления проекта тотального видеонаблюдения за Латвией — деньги уже выделены и немаленькие, а у общества нет особого представления, что это будет и чем грозит каждому конкретному жителю Латвии сбор огромного объема информации…

Как выглядит единая система видеонаблюдения за Латвией?

Выяснилось, что ViedX — уже действующий проект, утвержденный Кабмином и парламентом. На разработку и внедрение системы в этом году выделено около 770 000 евро, а плата за обслуживание в дальнейшем оценивается в 65 000 евро в год.