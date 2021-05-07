Недавнее убийство футбольного агента Романа Беззубова в Пурвциемсе дало повод министру внутренних дел Сандису Гиргенсу актуализировать идею создания единой системы видеонаблюдения за Латвией, чтобы оперативно отслеживать и предотвращать преступления. На другой чаше весов — неприкосновенность частной жизни и деньги налогоплательщиков: первые затраты на проект — 770 тысяч евро. Портал Delfi обсудил тему с политиками и экспертами.

Закрытия границ и ограничения пандемии, фиксация передвижения и контактов людей, созданные в рекордные сроки вакцины, переход на пятое поколение мобильной связи 5G — стремительное развитие событий, трудно поддающихся осмыслению неспециалиста, оживили страхи людей о слежении государства за жителями. Буквально витает в воздухе оруэлловский "Большой брат", держащий населения целых государств под колпаком постоянного наблюдения…

Социоантрополог и урбанист Виестурс Целминьш не скрывает удивления внезапностью появления проекта тотального видеонаблюдения за Латвией — деньги уже выделены и немаленькие, а у общества нет особого представления, что это будет и чем грозит каждому конкретному жителю Латвии сбор огромного объема информации…

Как выглядит единая система видеонаблюдения за Латвией?


Выяснилось, что ViedX — уже действующий проект, утвержденный Кабмином и парламентом. На разработку и внедрение системы в этом году выделено около 770 000 евро, а плата за обслуживание в дальнейшем оценивается в 65 000 евро в год.

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Мартиньш Стакис Андрей Аронов Сандис Гиргенс Виестурс Целминьш
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