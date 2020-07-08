Набросок, черновое предложение без конкретных решений по организации транспортного сообщения — но все же обладающее потенциалом. Так специалисты по городскому планированию оценивают последствия реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Balticа для Пардаугавы. Общество развития Пардаугавы полагает, что предложение со стороны проекта не содержит конкретных решений и носит поверхностный характер, а предприятие по его реализации RB Rail призывает не торопиться с выводами и обещает предоставить большую конкретику на следующих стадиях проектирования.

Жителей Пардаугавы беспокоит ряд вопросов, связанный с реализацией Rail Baltica — к примеру, спорное решение о строительстве новой дороги на улице Лиепаяс, представленное в презентации в рамках публичной дискуссии 15 июня, а в Обществе развития Торнякалнса высказывают опасения по поводу отношения проекта к объектам культурного и исторического наследия.

"Участок в Торнякалнсе — самый сложный, однако сотрудники проекта пять месяцев не могли найти времени для того, чтобы связаться с Обществом развития Торнякалнса и жителями — несмотря на то, что подписан меморандум о сотрудничестве. В качестве оправдания они упоминают кризис, связанный с Covid-19, но электронную почту в то время никто не отменял — и со стороны проекта обществу не было выслано никакой информации, как обещалось ранее", — подчеркивает руководитель Общества развития Торнякалнса Валдис Гаварс.

Также общество начало сбор подписей за сохранение двух мостов — путепроводов улиц Торнякална и Алтонавас, что, как говорится в презентации, сделать невозможно. Путепровод улицы Торнякална — первый и старейший мост из монолитного бетона, был построен в 1909 году, а путепровод улицы Алтонавас — на десять лет позже. Оба находятся в списке культурно-исторических памятников.