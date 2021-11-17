Специалист в сфере эпидемиологической и медицинской статистики Лилиана Цивьяне полушутя-полусерьезно говорит о том, что скоро ей придется сидеть дома и просить кого-то оставить под дверью еду. После ознакомления с новыми исследованиями о снижении эффективности вакцины она подсчитывает, сколько прошло времени после введения второй дозы — достаточно много, чтобы уже не чувствовать себя защищенной от вируса. Когда весной всем желающим делали вакцину AstraZeneca, Цивьяне стояла в живой очереди. Большая часть людей, решившихся тогда на прививку, не находились в группе риска, но тем не менее они использовали первую возможность сделать прививку.

Из неофициальных разговоров становится ясно — специалисты уже подсчитали, что близится время, когда тем, кто получил вакцину в первую очередь, можно будет сделать бустерную дозу. Это приводит к опасениям, что молодые и активные жители еще раз потеснят тех, кто еще не получил даже первую прививку, а также сениоров, которых бустерная доза могла бы спасти от больницы и даже летального исхода. Как подчеркивает Цивьяне, возможность получить бустерную дозу должна быть обеспечена этим людям уже сейчас, так как исследования говорят о том, что на данный момент они наиболее уязвимы к Covid-19.

Действительно ли бустерная доза необходима всем, кто прошел курс вакцинации шесть-восемь месяцев назад? Болеют ли люди даже после получения третьей дозы? Нужно ли будет тем, кто сделал вакцину AstraZeneca, прививаться еще раньше? Delfi ищет ответы на эти вопросы.