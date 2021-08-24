Зачем врагов сравнивают с крысами и червями? Чем опасны "китайский" вирус и "индийский" штамм? Почему в 20-м веке войн было больше, чем в предыдущих? А что дальше? Как хамон помогал испанцам распознать своих? За что и против кого боролась Атмода? Каким будет новый враг после русских? Философ Илмарс Шлапинс, историк Каспарс Зеллис и директор музея Жаниса Липке Лолита Томсоне в беседе на фестивале Lampa обсудили тему рождения и использования имиджа чужого и врага.

Изначально эксперты собирались исследовать образ врага в тоталитарном государстве и в оккупации, но очень скоро пришли к тому, что даже самым инклюзивным демократическим обществам никак не избежать деления на своих и чужих, правильных и неправильных, хороших и плохих. Такая уж природа человека. Развитие последних событий с пандемией коронавируса и вакцинацией, когда жители Латвии (да и во многих других странах) снова вышли на баррикады — лишнее тому подтверждение.

"Если посмотреть, чем отличается враг в тоталитарном и демократическом обществе, то у тоталитарной власти есть монополия на образ врага. Там по сути более-менее один внешний враг, а внутренние враги сгруппированы вокруг, как его приспешники. Мы хорошо видим сегодня, как это выглядит. В демократическом обществе каждый социальный слой, каждая политическая партия, каждая группа интересов может создать свой образ врага. И у нас этих образов очень много. В таком обществе мы сами легко можем стать врагами какой-то группы".

Иногда образ врага складывается естественным образом. Иногда его создают искусственно, с помощью политических технологий, для достижения определенных целей. Самые исследованные примеры: для прихода нацистов к власти был тщательно разработан образ врага-еврея, а в 20-30-е годы враги нужны были для разжигания классовой борьбы "во имя победы революции"…

Поиск врага — это сознательно или от природы?

"Сколько мы знаем человека в обществе, столько он создает образы врагов. Это было необходимо, чтобы консолидировать свое общество и определить, кто есть мы, а кто чужие, — считает Каспарс Зеллис. — "Другие" легко превращаются во врагов. Потому что мы обживаем конкретную территорию, собираем грибы и охотимся на мамонтов, а чужие могут покуситься на наших мамонтов и женщин — они угроза. Не совсем научно говоря, это "сидит в наших генах"…

Эксперты также обсудили вопросы: