Число латвийцев, начавших чаще употреблять алкоголь, за год выросло на 5%

Число жителей, начавших чаще употреблять алкоголь, за год выросло на 5%. Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в ходе опроса более чем 1800 жителей.

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Если в начале 2021 года 18% опрошенных жителей Латвии отметили, что в предыдущем году начали чаще употреблять алкоголь (6% – намного чаще, 12% – немного чаще), то в начале 2022 года такой ответ дали 23% (8% – намного чаще, 15% – немного чаще).

В начале 2022 года 39% респондентов отметили, что частота употребления ими алкоголя никак не изменилась, 14% употребляли алкоголь в предыдущие 12 месяцев реже, чем раньше, 20% вообще не употребляли алкоголь, 3% процентов за это время вообще прекратили употреблять алкоголь, а еще у 1% не было конкретного ответа.

В начале 2021 года никаких изменений в частоте употребления алкоголя не было у 43%, 14% употребляли алкоголь реже, 23% ответили, что вообще не употребляют алкоголь, а у 2% не было конкретного ответа.

Сравнение ответов в зависимости от пола респондентов показало, что в период пандемии Covid-19 алкоголь в целом стали чаще употреблять мужчины, однако по равнению с началом 2021 года доля респондентов, которые стали чаще употреблять алкоголь, увеличилась как среди мужчин, так и среди женщин. В начале 2021 года 12% женщин (3% – намного чаще, 9% – немного чаще) и 25% мужчин (9% – намного чаще, 16% – немного чаще) ответили, что стали употреблять алкоголь чаще, тогда так как в начале этого года так ответили 18% женщин (6% – намного чаще, 12% –немного чаще) и 29% мужчин (11% – намного чаще, 18% – немного чаще).

В то же время в начале этого года мужчины чаще отвечали, что употребляют алкоголь чаще, чем до сих пор: за последние 12 месяцев потребление алкоголя уменьшили 15% мужчин и 12% женщин.

Еще 42% мужчин и 36% женщин ответили, что за последний год в употреблении алкоголя у них ничего не изменилось, 26% мужчин и 14% женщин вообще не употребляют алкоголь, а 3% мужчин и 2% женщин прекратили его употребление.

Сравнение ответов респондентов в зависимости от языка, на котором они говорят в семье, показывает, что за последние 12 месяцев чаще стали употреблять алкоголь 23% латышей (8% – намного чаще, 15% – немного чаще) и 20% русскоязычных (7% – намного чаще, 13% – немного чаще). По сравнению с 2021 годом рост наблюдается в обеих группах – на 5% среди латышей и на 3% среди русскоязычных.

В начале 2022 года русскоязычные чаще отмечали, что не заметили у себя никаких изменений в частоте употребления алкоголя: так ответили 46% русскоязычных и 38% латышей. В то же время латышам за последний год чаще удавалось уменьшить частоту употребления алкоголя – 14% латышей и 11% русскоязычных отметили, что в последние 12 месяцев они употребляют алкоголь реже. чем до сих пор. Также латыши немного чаще отмечали, что в прошлом году вообще прекратили употреблять алкоголь – такой ответ дали 3% латышей и 2% русскоязычных.

Анализ ответов в зависимости от возраста респондентов показывает, что в возрастной группе 18-24 лет чаще начал употреблять алкоголь 41% респондентов (15% – намного чаще, 26% – немного чаще), что является наибольшим показателем среди всех возрастных групп, в то время как в других возрастных группах этот показатель колеблется в пределах 9-28%.

Если сравнить результаты, полученные в начале 2022 года и в начале прошлого года, то в возрастной группе 18-24 лет наблюдается существенное увеличение частоты употребления алкоголя, так как в начале 2021 года 16% отметили, что начали чаще употреблять алкоголь.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS – в начале января было опрошено более 1800 респондентов.