В понедельник, 2 августа, в Риге стартует традиционный фестиваль в защиту прав секс-меньшинств Baltic Pride. В этом году организаторы впервые решили не ограничиваться обсуждением только проблем сообщества ЛГБТ: темой центральной конференции станет защита прав всех уязвимых групп, включая национальные меньшинства, пенсионеров, людей с инвалидностью. 

Впрочем, к такому диалогу готовы не все: накануне прайда была официально запущена процедура сбора подписей за референдум о закреплении в Сатверсме определения семьи как "союза между мужчиной и женщиной". Некоторые политические деятели на идеях гомофобии пытаются выстроить идеологию для целых партий.

Новый масштаб и формат

Baltic Pride ежегодно проходит в одной из столиц стран Балтии. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятия были проведены только в виртуальном формате. В этот раз участникам разрешат собираться и очно, правда, при наличии сертификата о вакцинации или перенесенной болезни.

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