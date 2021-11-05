Кто вернет деньги за билеты на спектакли и концерты, которые отменили? Где все же будет концертный зал и есть ли на него финансы? Что будет с муралом Бректе? А с артистами, которые против вакцинации? Как увидеть картины, которые государство купило за полмиллиона? Чем в Латвии заменят политику интеграции? Заместитель госсекретаря Министерства культуры Латвии Улдис Зариньш ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

Организаторам отмененных мероприятий государство компенсирует убытки, но деньги за неиспользованные билеты возвращают далеко не всем несостоявшимся зрителям. Организаторы сетуют на то, что требования государства к культурным мероприятиям — ограничения числа зрителей, вариантов рассадки, время работы, открытия и закрытия — менялись десять раз, а что будет дальше — тоже непонятно.

Политика интеграции, за которую отвечает Министерство культуры, в пандемию очевидно не сработала — общество снова разделилось. И не только по национальному признаку. Деление, в том числе и деятелей культуры, прошло по фронту вакцинированных и невакцинированных. Страдают все. Тем временем поиск места для концертного зала вышел на финишную прямую.

Улдис Зариньш ответил на вопросы: