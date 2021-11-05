Кто вернет деньги за билеты на спектакли и концерты, которые отменили? Где все же будет концертный зал и есть ли на него финансы? Что будет с муралом Бректе? А с артистами, которые против вакцинации? Как увидеть картины, которые государство купило за полмиллиона? Чем в Латвии заменят политику интеграции? Заместитель госсекретаря Министерства культуры Латвии Улдис Зариньш ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

Организаторам отмененных мероприятий государство компенсирует убытки, но деньги за неиспользованные билеты возвращают далеко не всем несостоявшимся зрителям. Организаторы сетуют на то, что требования государства к культурным мероприятиям — ограничения числа зрителей, вариантов рассадки, время работы, открытия и закрытия — менялись десять раз, а что будет дальше — тоже непонятно.

Политика интеграции, за которую отвечает Министерство культуры, в пандемию очевидно не сработала — общество снова разделилось. И не только по национальному признаку. Деление, в том числе и деятелей культуры, прошло по фронту вакцинированных и невакцинированных. Страдают все. Тем временем поиск места для концертного зала вышел на финишную прямую.

Улдис Зариньш ответил на вопросы:

  • Как будут возвращать деньги за билеты?
  • Как потрачены "ковидные" деньги на культуру?
  • Какие 300 картин купили у местных художников на 550 тысяч евро?
  • Покупает ли Латвия работы латышских классиков на аукционах?
  • Кто и сколько платит артистам за простой?
  • Зрители не разучились ходить в театры-кино?
  • Что грозит артистам, которые против вакцинации?
  • Где и почем построят Национальный концертный зал?
  • Будет ли Праздник песни в Межапарке в 2023 году?
  • Как живут музыкальные, балетные и художественные школы?
  • Построят ли Музей современного искусства?
  • Какие выводы из скандала с муралом Бректе?
  • Почему Латвия так слабо интегрируется?
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