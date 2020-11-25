Пандемия Covid-19 и вызванные ей карантинные меры негативно отразились на финансовых показателях предприятий общественного транспорта во всем мире. В качестве способа возврата доверия населения к автобусам и трамваям зарубежные эксперты транспортной отрасли предлагают полностью отменить плату за проезд. DELFI изучил, возможно ли это в Латвии.

Потерянные пассажиры

По данным Министерства сообщения, за десять месяцев этого года число пассажиров на региональных маршрутах сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичный общественный транспорт также столкнулся с резким падением спроса. За десять месяцев этого года предприятие Rīgas satiksme перевезло на 37% меньше пассажиров, чем с января по октябрь в 2019-м.

В целях сокращения расходов перевозчики в самый разгар пандемии пытались сокращать число рейсов, но злоупотреблять этой мерой нельзя. Закон об общественном транспорте предписывает, что "жителям должна быть гарантирована возможность добраться до медицинских и образовательных учреждений, рабочих мест, государственных и муниципальных служб в нормальное рабочее время".

На прошлой неделе правительство удовлетворило просьбу Министерства сообщения выделить дополнительно на нужды регионального общественного транспорта 18,7 млн. евро, из которых 9,3 млн. пойдут на покрытие убытков, вызванных коронавирусом. Rīgas satiksme летом уже получило от самоуправления дополнительную помощь в размере больше трех миллионов евро, но не исключено, что до конца года понадобится еще: вторая волна коронавируса и неприезд на Рождество туристов дополнительно подрывает и без того неблагополучное финансовое состояние компании.

"Зеленый" план в опасности

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