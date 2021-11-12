Даугавпилсская региональная больница готовится к тому, что после локдауна в течение полутора недель число госпитализированных в стационар снова может вырасти и даже превысить текущее пиковое значение — 255 пациентов. На данный момент количество госпитализированных пациентов немного снизилось, говорят медики. На тот момент, когда больницу посетили журналисты портала Delfi, там находилось 203 пациента с Covid-19, из которых в интенсивной терапии — 13. Также снизились и показатели смертности. Но несмотря на небольшое улучшение, руководство больницы столкнулось с другой проблемой — низким уровнем вакцинации сотрудников больницы. Глава больницы готов даже прекратить трудовые отношения с персоналом, которые не хотят вакцинироваться, потому что "другого выбора нет".

Как рассказал порталу Delfi глава больницы Григорий Семенов, в последние три-четыре дня в больнице уже начали ощущать положительные тенденции после введения "локдауна", как и прогнозировалось, так как снижение уровня заболеваемости начинает отражаться на ситуации в больницах примерно с двухнедельной задержкой. "Максимум, к которому мы готовились — 213 коек, на данный момент занято 203, поэтому мы работаем в рамках возможностей и не очень перегружены", — говорит Семенов.

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