На прошлой неделе в Латвию была поставлена первая из трех партий медикамента Veklury, который Национальная служба здравоохранения (НСЗ) приобрела в рамках централизованной закупки Европейской Комиссии (ЕК). Медикамент с активным веществом ремдисивир производит американская фармацевтическая компания Gilead. Странам Европы, в том числе Латвии, он доступен в очень ограниченном количестве.

Delfi выяснили в НСЗ, что согласно заключенному в октябре договору Латвия получит 800 доз Veklury, а в ноябре и декабре - по 1025 доз каждый месяц. Правда, октябрьская партия поступила в Латвию только 3 ноября.

“Дайте всё, что давали Трампу!”

Поставка, хранение и дальнейшее распределение ремдисивира доверены Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), в составе которой находится Латвийский инфекционный центр (ЛИЦ). Руководитель ЛИЦ Байба Розентале сказала Delfi, что интерес пациентов и их близких к этому медикаменту огромен: “Люди сейчас очень много читают, ищут информацию. Близкие одного пациента сказали “Дайте ему всё, что давали Трампу!””