39 стран мира, в том числе два члена Евросоюза одобрили применение комбинированной векторной вакцины от коронавируса "Спутник V". На днях готовность к регистрации российской вакцины выразила и сильно пострадавшая в пандемии Чехия. В Латвии, если верить данным опроса, спрос на "Спутник V" — самый высокий. Но появится ли эта вакцина в Латвии?

В четверг Европейское агентство лекарств сообщило, что начало ускоренную проверку "Спутника V" по всем европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Агентство не смогло уточнить, сколько времени займет оценка. Но ее позитивный результат приведет к тому, что вакцину можно будет использовать во всех 27 странах ЕС. При этом представитель Еврокомиссии в тот же день сообщила, что централизованных переговоров о включении "Спутника" в "закупочный портфель ЕС" на данный момент не ведется.

Между тем среди сотен вопросов о вакцинации, которые читатели прислали порталу Delfi, не меньше четверти была посвящена "Спутнику V". Многие выражали желание "прививаться только ей" и интересовались, когда она доберется до Латвии.

Если бы жители могли выбирать, какую прививку использовать, "Спутник" выбрали бы 44%, свидетельствуют данные опроса SKDS. Для сравнения: Pfizer выбрали бы 30%, Moderna — 19%, и лишь 6% опрошенных согласились бы вакцинироваться AstraZeneca. Между тем, по Риге распространяются слухи, что "Спутник" через российское представительство смогут получить проживающие в Латвии пенсионеры с гражданством РФ.

"Спутник" и Евросоюз

Не дожидаясь акцепта Европейского агентства лекарств, члены Евросоюза Венгрия и Словакия сами одобрили использование в этих странах вакцины "Спутник V". Венгрия начала прививать ею уже с середины февраля, на днях первые поставки препарата получила Словакия, которая заказала два миллиона доз после того, как министр здравоохранения страны Марек Крайчи раскритиковал правительство страны за отказ закупать российскую вакцину до ее регистрации в Европе.