Когда я, позвонив, на всякий случай переспросила, действительно ли говорю с Раймондом Паулсом, он со своей привычной иронией ответил: "К сожалению…" Кому — к сожалению, а кому — к счастью, потому что я хочу выяснить, как "зимует" один из самых знаменитых латвийских композиторов и пианистов. Теперь Маэстро выступает перед пустыми или едва заполненными залами, а традиционные концерты в честь Лиго в этом году не состоятся. Но это не означает, что он сидит сложа руки.

Раймонд Паулс открыл серию концертов в эфире Латвийского Радио под названием "Один в студии", выступил в рамках концертной серии "Концерт в первом ряду" вместе с Динарой Рудане, а также дал концерт на открытии летнего сезона в пустом зале "Дзинтари" совместно с Александром Антоненко и биг-бэндом Латвийского радио, где прозвучала музыка, написанная Маэстро для фильмов и спектаклей и песни на стихи Евгения Евтушенко.

Я слушала передачу Latvijas Radio 3, где Гунда Вайводе сказала о том, что в прошлом году вы переиграли, и сложившаяся ситуация окажется для вас кстати. Что в прошлом году было настолько особенным?

В Латвии в прошлом году было отыграно примерно 130 концертов. Как мне сказали организаторы, это примерно пять полных больших арен, хотя по большей части мы — вместе с Даумантом Калниньшем, Анце Краузе, Андрисом Берзиньшем, Зигфридом Муктупавелсом — выступали в небольших залах. Поэтому, с одной стороны, эта передышка мне была необходима. Нельзя, конечно, так говорить, потому что происходящее сейчас — это несчастье.

Мне действительно сложно поверить в то, что для вас эта так называемая передышка действительно была таковой.

Нет, нет, конечно, нет, я все время работал. Сейчас закончил работу над двумя, почти тремя записями — как джазовой, так и собственной музыки. Одна — в честь столетия "Дайлес", что в известной мере станет моим подарком театру. Диск выйдет к юбилею, его театр будет использовать как подарок.

Как этот вынужденный перерыв изменил ваши концертные планы?

Он больше ударил по карману театров и концертных залов. Конечно, я тоже ощутил убытки, но в моем случае это не так трагично, потому что я все же в каком-то роде подумал о своей старости.

Один аспект — материальные убытки, а другой — нарушение привычного хода работы и жизни. Возможно, вы еще никогда так надолго не расставались со сценой?

Ну… Видите, всякие перерывы бывали. Нужно сказать прямо — нормальные люди после больших, длительных концертных туров часто берут полгода или год отдыха.