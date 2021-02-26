В современный фольклор 15 лет назад вошло понятие "прейльская желтая эпидемия". Тогда нелегальным алкоголем отравилось более 90 человек. Половина из них попробовала спиртное в последний раз в жизни. Однако любителей быстрой наживы не останавливают проблемы со здоровьем и возможность близкого знакомства с представителями Госполиции. Время от времени они решают оборудовать в сарае или даже квартире небольшой ликеро-водочный завод, из-за чего порой приходится слышать необычные истории — например, как у затопленных соседей по стенам текут самогонные реки.

Нелегальный алкоголь — не тема для шуток, потому что его употребление может вызвать отравление или даже смерть, не говоря уже об ответственности перед законом. Портал DELFI поговорил на эту тему с Госполицией, Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) и представителями Службы госдоходов (СГД) — они рассказали, как получить лицензию и много ли в Латвии официальных производителей алкоголя, которые работают на дому.

Случаи из работы полиции

История, произошедшая в Прейли — не единственный случай с трагическими последствиями. В 2013 году в Елгаве девять человек умерли после отравления напитком, который содержал 99% метилового спирта. Поэтому Госполиция внимательно проверяет сообщения о местах нелегальной торговли алкоголем. Как говорит представитель Госполиции Гита Гжибовска, на "точках" в основном торгуют напитками, произведенными за границей. За первые девять месяцев 2020 года Госполиция получила информацию о 729 активных "точках", провела 1264 проверки и завела 215 уголовных дела. Больше всего активных точек — в Латгале — 437, там же заведено и большее количество уголовных дел.