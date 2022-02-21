Режиссер Иева Озолиня получила известность, сняв документальный фильм о своем отце — владельце латвийского банка Борисе Осипове, который в 90-х выстроил денежную пирамиду и исчез с 6 миллионами долларов, а через 20 лет нашелся в психиатрической клинике Малайзии. Новая работа Озолини, премьера которой пройдет на фестивале ArtDocFest\Riga, — фильм "Моя мать — родина", рассказ о том, как удочеренная из латвийского детдома Уна искала по всему миру четырех сестер, которых отправили в разные семьи.

Отец Иевы Озолини — миллионер из 90-х Борис Осипов. Советский ученый и университетский преподаватель в период перестройки стал успешным предпринимателем в Латвии: открывал одну фирму за другой, торговал продовольствием, ювелирными изделиями, построил с нуля TOP-банк, куда привлек тысячи вкладчиков по принципу финансовой пирамиды.

Борис быстро стал миллионером — дома, роскошные автомобили, охрана, развлечения, новая молодая жена-блондинка. При этом не забывал дочерей и не жалел денег на благотворительность. Однажды он сообщил, что должен ненадолго уехать, и исчез. Банк рухнул, у закрытых дверей выстроились обманутые вкладчики. Говорили, что владелец прибрал с собой 6 миллионов латов.

Дочери ничего не знали о судьбе отца. Лишь однажды в почтовом ящике Иева нашла маленький конвертик с бумажкой, где почерком отца было написано "первая часть телефона" и число. Вторая часть оказалась у сестры. "Сестра позвонила ему — они проплакали телефонную карточку на 5 латов, после чего отец пропал насовсем", — вспоминает Иева.

Лишь 18 лет спустя из Интерпола не поступило сообщение, что в психиатрической клинике Малайзии находится человек, очень похожий на Бориса Осипова… С этого сообщения и начинается дебютный фильм Иевы Озолини "Мой отец — банкир", который вышел в прокат в 2015 году. Он стал первой частью будущей трилогии о сущности семьи.

Следующая киноработа Иевы — "Дано: моя мать" — получил спецприз главного мирового фестиваля документального кино IDFA. 34-летний математик Райтис Озолс мучительно пытается понять, каким образом родная мать испортила ему жизнь, и что с этим делать. Свои предположения высказывает и сама главная героиня жизни Райтиса…

Новую картину Иевы "Моя мать — страна" покажут 3 марта на фестивале документального кино ArtDocFest\Riga (Подробности и билеты — ЗДЕСЬ). Это настоящая латышская "Санта-Барбара". В 70-е годы у злоупотребляющей спиртным женщины забрали родительские права на пятерых дочерей. Девочек отправили в разные детдома, а оттуда — в разные семьи. Судьба занесла девочек по всему миру — в Европу, Россию и США. Когда законы Латвии разрешили адаптированным детям получить документы, одна из сестер 39-летняя Уна решила найти родную кровь. Поначалу она знала о существовании одной сестры, но потом наша данные еще на трех.