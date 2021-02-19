Полноценный Брекзит фактически произошел только полтора месяца назад, и работающие с Великобританией латвийские предприниматели привыкают к новым правилам игры. Например, к тому, что теперь перед ними возникли таможенные барьеры, что время доставки товаров увеличилось, а также ко многим другим техническим проблемам. А главное — к неизвестности, пишет портал Delfi.lv.

"Brexit определенно усложнит деловые отношения между Великобританией и Европейским союзом, поскольку новые административные и нормативные ограничения коснутся почти каждого сектора. Местные лицензии, визы, пограничные контрольно-пропускные пункты, изменения в организации бизнеса — например, в отношении перемещения рабочей силы — затрагивают всех, от сельского хозяйства до финансового сектора", — говорит глава Coface Baltics Мантвидас Штарейка.

Что же так изменилось для обычного латвийского предпринимателя, ведущего дела с Великобританией? В первую очередь появилась таможня.