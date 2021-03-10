Rail Baltica существенно изменит облик Риги — как центра, так и микрорайонов. Несмотря на то что проект обещает новые возможности и благоустроенную среду, он, как утверждают эксперты, неизбежно повлияет на стоимость недвижимости в некоторых районах. О том, какие изменения ожидают Ригу, мы поговорили с заместителем директора Департамента городского развития Рижской думы по вопросам развития городской среды Инесе Сирмой, экспертами в сфере недвижимости и представителями общества.

Масштабные перемены

Самые большие изменения в связи со строительством Rail Baltica в Риге ожидаются в окрестностях Торнякалнса, Агенскалнса, Иманты и Золитуде. К примеру, станцию "Торнякалнс" планируется переместить ближе к центру, до нее будет удобнее добраться на общественном транспорте, велосипеде и пешком. Также планируется создать новый мультимодальный транспортный узел, который вместе с расширяющимся комплексом Латвийского университета, железнодорожным музеем, исторической станцией "Торнякалнс" и мемориалом преобразуют левый берег Даугавы. В целом на левом берегу Даугавы планируется построить около 20 двухуровневых железнодорожных пересечений, в том числе будет перестроен узел на улице Лиепаяс и новый автотранспортный узел на бульваре Анниньмуйжас, сообщает Инесе Сирма.

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