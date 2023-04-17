Два звонка, 40 минут — почему полиция опоздала на вызов о возможном насилии

В то воскресное утро Инесе Лиепиня дважды звонила в Государственную полицию. Слишком громко шумели соседи, раздавались крики: "Отпусти меня!". Конфликт постепенно набирал силу, но к дому в центре Риги полиция прибыла лишь после двух звонков — через 40 минут. При этом приехавшие стражи порядка не знали, что это был вызов, возможно, связанный с насилием.

"Я дважды звонила в полицию. В первый раз я сказала, что по моему мнению речь идет о насилии, поскольку я слышала такой звук, будто что-то падает. Из того опыта, который у меня есть, когда я писала о насилии, я знала, что я должна была это сказать. Я не сказала, что кто-то кого-то бьет, потому что я этого не знала, но высказала свои подозрения", — призналась в разговоре с журналистом портала Delfi журналистка Re:Baltica Инесе Лиепиня.

Она указала, что в конкретной ситуации она точно не знала, кто из участников конфликта — мужчина и женщина — мог быть возможным насильником. Однако шум, который она слышала у соседей, свидетельствовал о возможном насилии.