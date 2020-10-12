Марите и ее спутница жизни не планировали заводить детей в Латвии. Если бы они решились на это, официально их семья была бы неполной, а с юридической точки зрения женщины остались бы друг другу чужими людьми. Ближе к тридцати годам они решили не ждать, когда в Латвии изменят законы, а переехать в Великобританию. Там они поженились, а спустя неполные три года в их семье родилась дочь Алисе. Согласно британским законам, в документах они записаны как "мать" и "родитель". DELFI рассказывает об однополых семьях, которые решили остаться в Латвии и завести детей здесь.

В одной из двух семей, с которыми поговорил портал DELFI, растет двое детей, а в другой — четверо. В Латвии и Литве, в отличие от Великобритании, с юридической точки зрения государство не признает такие семьи, а в Эстонии люди одного пола могут зарегистрировать партнерские отношения и имеют право усыновить ребенка своего партнера.

Найти пару для того, чтобы взять интервью, оказалось куда проще, чем, к примеру, десять лет назад. Женщины, с которыми мы поговорили — не активистки, но при этом они не скрывают своих отношений. Об их семьях знают педагоги, обучающие их детей, одноклассники и другие родители.

В последнее время вопросы, касающиеся того, какие семьи признает наше государство и какова правовая защита детей, растущих в однополых семьях, вновь стали актуальными. После того, как 30 сентября Комиссия по мандатам, этике и заявлениям Сейма решила не направлять на рассмотрение парламента 10 392 коллективных заявлений граждан Латвии о регистрации однополых партнеров, на портале Manabalss.lv был начат сбор новых подписей инициативы "О правовой защите всех семей", за пять дней получивший поддержку более 9000 человек.

Один из самых популярных вопросов — как в однополой семье появляются дети? Как и во всем обществе, модели однополых семей бывают очень разными. Чаще всего они состоят из двух женщин, которые растят детей от предыдущих гетеросексуальных отношений, или же детей, которые появились в нынешних отношениях. Этот вопрос в Латвии остается неисследованным, однако можно предположить, что такие пары часто прибегают к процедуре искусственного оплодотворения (несмотря на ее дороговизну) — инсеминации донорской спермой в Латвии или за рубежом. Также некоторые пары прибегают к помощи близких друзей или знакомых. В таком случае он может исполнять роль донора и не участвовать в дальнейшем воспитании ребенка, либо совершенно наоборот — официально остаться родителем и занимать важное место в жизни ребенка.

"Зачатие ребенка не связано напрямую с сексуальными предпочтениями, как и, например, с выбором сексуальной позы. Зачатие ребенка связано с наполнением жизни. Невозможно сказать, в какой степени желание иметь детей обусловлено биологическим аспектом, а в какой — культурным, но оно присуще всем людям", — говорит доцент Рижского университета им. Страдыня, социальный антрополог Клавс Седлениекс, и добавляет — безусловно, есть люди, которые хотят завести детей в большей или меньшей степени.

Инга, Криста и двое детей

"Большая мама и мама" — так, будучи еще совсем маленьким, называл Кристу и Ингу их старший сын. "Большая мама" — не потому, что главная, а потому, что более высокая; просто "мама" — чтобы не путать ее с другой. Его биологической матерью является Криста. Чаще всего он называет их "mamma" и "mammī" — так он подписал и рисунок, на котором изображены оба его родителя.

"Наш старший сын еще с детского садика с гордостью всем говорит, что у него две мамы. Он этого не скрывает и не считает, что это является каким-то существенным отличием", — говорит Инга и добавляет, что они рассказывают детям о том, что семьи бывают разными. Она является биологической материю второго ребенка, родившегося два года назад. Оба из них были зачаты путем искусственного оплодотворения с использованием спермы анонимного донора.