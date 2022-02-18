Экономист Банка Латвии рассказал, вернутся ли цены назад и когда заживем как в Германии?

За стремительным ростом цен на энергию подтянулись вверх цены на продовольствие. При этом государство помогает далеко не всем. Ковидную поддержку предприятиям пообещали свернуть. Минимальная зарплата в Латвии самая низкая из трех стран Балтии. А до обещанного уровня Германии — неизвестно когда доберемся. Чего ждать — прогнозы в передаче "Действующие лица" на LR4 дает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

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Красноперов называет главной проблемой латвийской экономики — рост инфляции до 8 %, что особенно почувствовали малообеспеченные. Основная причина — подорожание энергоресурсов, которое сейчас выходит на максимальный уровень. Во второй половине года экономист предрекает снижение инфляции, но вернутся ли нам прошлогодние цены?

Почему одним помогают, а другим — нет?

Государство утвердило бюджет на компенсации в 400 млн евро — по 210 евро на каждого жителя. Это не означает, что каждый житель получит по такой сумме. "Госбанк считает, что господдержка должна быть адресной, — говорит он, — для людей с низким уровнем дохода, которым тяжело платить по счетам. В Латвии почти 25% жителей — около 440 тысяч — за чертой бедности, им надо помогать в первую очередь. А не понемногу всем…"

Для наглядности, Краснопервом предлагает рассмотреть ситуацию двух семей — одна живет в 1-комнатной квартире, другая — в четырехкомнатной. Если просто снизить НДС на отопление, то самая большая поддержка — для жителей 4-комнатных квартир. И если всем помогать понемножку, выделяя 210 евро на жителя, то житель 4-комнатной квартиры не ощутит снижения цен. "Если мы будем помогать лишь тем, кто не может платить по счетам, — им можно помочь не на 200, а на 400 или 600 евро, чтобы компенсировать рост цен на отопление".

Не взвинтит ли госпомощь инфляцию?

По мнению Красноперова, в данном случае речь не идет о "вертолетных деньгах". "Это госбюджет отбирает деньги у одного жителя и передает другому. Или деньги на помощь государство берет в долг, который потом всем вместе придется отдавать. Для эффективности надо помочь тем, кто не может оплатить…"

Энергетические цены сейчас достигли пика. Ко во второй половине года инфляция начнет спадать. По утверждению Красноперова, господдержка даже позволила снизить инфляцию: уже в январе она была немного меньше, чем в декабре".

Вернутся ли цены, которые были раньше?

"Нет. Чтобы вернуться, нужна дефляция — это отрицательно повлияет на экономическую активность, — говорит Красноперов. — Задача Госбанка — снизить инфляцию до 2% в год. Прогнозируется, что этого удастся достичь с 2024-го года — потребительские цены продолжат расти, но более контролируемо. Одновременно с этим будут расти зарплаты и социальные пособия, которые будут опережать инфляцию".

О том, что цены на продукты вырастут в 2022 году Банк Латвии предупреждал. Ведь в 20-21-м годах выросли мировые цены на продовольствие, а в Латвии они держались. И вот сейчас начался отложенный эффект.

При этом экономист настаивает, что волны банкротств производителей продуктов ждать не приходится. Да, они всегда жалуются и кричат, как все плохо и дорого, но делают они это, чтобы получить больше субсидий. "Если судить объективно, то одинаковая ситуации в Латвии и других странах Европы, так почему именно латвийские производители сельхозпродукции обанкротятся? Продовольствие нужно всегда!"

Почему сворачивают ковидную помощь?

Потому что ее основная цель -- не допустить обвала экономики — достигнута. Программа была эффективной. Влияние пандемии на экономику, по словам экономиста, было сравнительно небольшим. На плаву остались даже те предприятия, у которых существенно упал оборот. Безработица выросла с 6 до 8 процентов. "Это меньше, чем прогнозировалось. И намного меньше, чем во время мирового кризиса 2009 года, когда безработица превысила 20%, а люди бежали из страны, — так что все могло быть гораздо хуже!"

Нагревается ли новый "пузырь" недвижимости?

Совет по фискальной дисциплине бьет тревогу, что государств перестарались с поддержкой строительной отрасли — в итоге есть риск возникновения "пузыря", который может лопнуть. Красноперов настаивает, что на сегодня такого риска нет — Банк Латвии отслеживает, чтобы помощь распределялась равномерно.

По его словам, в прошлый кризис обвал случился из-за того, что сложилось много факторов: в 2004 году пришла еврозона, проценты по кредитам упали, зашли европейские фонды — было много причин перегрева экономики. Сейчас единственная причина перегрева — госпрограммы поддержки. Но они под контролем, как только опасность перегрева возникнет — помощь уменьшат.

Когда в Латвии поднимут минималку?

Сегодня в Латвии средняя зарплата — 1280 евро, а минмальная — 500, на руки 420. Министр благосостояния настаивает на повышении до 650 евро. Ведь у соседних литовцев — 730 евро. Красноперов обратил внимание, что в Литве к брутто-зарплате плюсуют весь соцналог работодателя, поэтому на руки там получают не так убедительно. Но и производительность труда в Литве и Эстонии выше. И вообще, минимальная зарплата — не обязательна для функционирования экономики. В Швеции ее нет, но средние зарплаты намного выше.

"Правительство может решить, что угодно — минимальная зарплата 1000 евро, хоть 3000 евро, — говорит Красноперов. — Платит не правительство, а предприниматели. Из чего им платить? Для этого надо повышать производительность труда, а это образование, хорошее оборудование и новые технологии. У нас много предприятий скажут, что 650 евро — нормально. Можем и больше. Но в других отраслях средняя зарплата 600-700 евро. Если им надо будет за платить 650 евро — предприниматель не сможет оплатить. Тогда он вынужден будет уволить и закрыть фирму. Или оформить на неполный день, а реально работать надо будет полный день".

Когда заживем, как в Германии?

"Мы уже живем как Западная Европа, но в 90-95 году, — сообщает Красноперов. — Этого мы достигли. Вопрос в том, что сейчас 2022 год. Но разница снижается. Наша экономика развивается быстрее западной".

Для примера того, как разные страны к заветной цели благосостояния, не ниже среднего по Европе, Красноперов приводит пример Португалии. Там ВВП на жителя — 80% от среднего уровня ЕС. Те же 80% были в 1995-м году. То есть экономика Португалии растет примерно с той же скоростью, как экономика ЕС. В итоге они идут параллельно и Португалия не приближается к идеалу. Мы живем не так хорошо, как в Португалии — наш ВВП 70% от среднеевропейского, но мы все время эту разницу сокращаем. Ведь экономики Латвии, Литвы и Эстонии растут быстрее, чем в ЕС.