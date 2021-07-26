Знакомые с Аркадием Дворковичем российские оппозиционеры называют его "либералом у власти". С 2008 по 2012 годы он был помощником президента России Дмитрия Медведева, потом еще шесть лет — зампредседателя Правительства России и председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги". Затем возглавил Международную шахматную федерацию FIDE и стал председателем Фонда Сколково — до него обе должности занимали миллиардеры, попавшие под международные санкции.

Дворкович любит приезжать в Латвию, но пять лет назад он стал участником скандала: его встреча с министрами от СЗК вызвала у латвийских СМИ и политиков подозрения. На днях он снова приехал в Юрмалу, чтобы открыть детский шахматный турнир — Вместе с Даной Рейзниеце-Озолой, которую уговорил бросить политику и пойти в управление мировыми шахматами.

На этом мероприятии порталу Delfi удалось поговорить с Дворковичем о шахматах, деньгах, феминизме, влиянии Кремля и латвийских "дочках" Сколково.

В шахматах Дворкович профессионалом себя не считает, но вся его жизнь окрашена в черно-белую клетку. Родился он в семье международного шахматного арбитра Владимира Дворковича, который входил и в число тренеров Гарри Каспарова. Сам Аркадий одно время был в руководстве Российской шахматной федерации.

В интервью Delfi Аркадий Дворкович ответил на вопросы: