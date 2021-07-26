Знакомые с Аркадием Дворковичем российские оппозиционеры называют его "либералом у власти". С 2008 по 2012 годы он был помощником президента России Дмитрия Медведева, потом еще шесть лет — зампредседателя Правительства России и председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги". Затем возглавил Международную шахматную федерацию FIDE и стал председателем Фонда Сколково — до него обе должности занимали миллиардеры, попавшие под международные санкции.
Дворкович любит приезжать в Латвию, но пять лет назад он стал участником скандала: его встреча с министрами от СЗК вызвала у латвийских СМИ и политиков подозрения. На днях он снова приехал в Юрмалу, чтобы открыть детский шахматный турнир — Вместе с Даной Рейзниеце-Озолой, которую уговорил бросить политику и пойти в управление мировыми шахматами.
На этом мероприятии порталу Delfi удалось поговорить с Дворковичем о шахматах, деньгах, феминизме, влиянии Кремля и латвийских "дочках" Сколково.
В шахматах Дворкович профессионалом себя не считает, но вся его жизнь окрашена в черно-белую клетку. Родился он в семье международного шахматного арбитра Владимира Дворковича, который входил и в число тренеров Гарри Каспарова. Сам Аркадий одно время был в руководстве Российской шахматной федерации.
В интервью Delfi Аркадий Дворкович ответил на вопросы:
- Зачем он "увел" из Латвии экс-министра финансов Дану Рейзниеце-Озолу?
- Может ли назвать себя феминистом?
- Почему западные банки сперва отказались хранить деньги FIDE, а теперь согласились?
- Почему FIDE всеми силами сокращает российский вклад в свой бюджет?
- Почему россияне рулят мировыми шахматами? Это мягкая сила Кремля?
- Есть ли у FIDE в России есть статус "иностранного агента"?
- Как Дворкович относится к международным санкциями, сменяя тех, кто под них попадает?
- Как скандал 2016 года с Ринкевичем отражается на визите Дворковича сейчас?
- В каких сферах Латвия и Россия могут сотрудничать, кроме шахмат?
- Станет ли "Сколково" российской Кремниевой долиной?
- Как "Сколково" борется со стереотипом "русских хакеров" и предвзятым отношением?
- Где искать латвийских дочек "Сколково"?
- Чем завершились ваши переговоры Дворковича с Илоном Маском?
- Какие перспективы у развития пандемийного кризиса?
- Кто быстрее выберется — Россия или Европа?
- Почему России Европа — не пример для устремления?
- Есть ли у семьи Дворковича недвижимость в Юрмале?
- Почему в России призывают отдыхать в Сочи и Крыму, а Дворкович приезжает в Юрмалу?
- Какие у Латвии и России перспективы на дружбу?