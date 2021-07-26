Знакомые с Аркадием Дворковичем российские оппозиционеры называют его "либералом у власти". С 2008 по 2012 годы он был помощником президента России Дмитрия Медведева, потом еще шесть лет — зампредседателя Правительства России и председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги". Затем возглавил Международную шахматную федерацию  FIDE и стал председателем Фонда Сколково — до него обе должности занимали миллиардеры, попавшие под международные санкции.

Дворкович любит приезжать в Латвию, но пять лет назад он стал участником скандала: его встреча с министрами от СЗК вызвала у латвийских СМИ и политиков подозрения. На днях он снова приехал в Юрмалу, чтобы открыть детский шахматный турнир — Вместе с Даной Рейзниеце-Озолой, которую уговорил бросить политику и пойти в управление мировыми шахматами. 

На этом мероприятии порталу Delfi удалось поговорить с Дворковичем о шахматах, деньгах, феминизме, влиянии Кремля и латвийских "дочках" Сколково.

В шахматах Дворкович профессионалом себя не считает, но вся его жизнь окрашена в черно-белую клетку. Родился он в семье международного шахматного арбитра Владимира Дворковича, который входил и в число тренеров Гарри Каспарова. Сам Аркадий одно время был в руководстве Российской шахматной федерации.

В интервью Delfi Аркадий Дворкович ответил на вопросы:

  • Зачем он "увел" из Латвии экс-министра финансов Дану Рейзниеце-Озолу?
  • Может ли назвать себя феминистом?
  • Почему западные банки сперва отказались хранить деньги FIDE, а теперь согласились?
  • Почему FIDE всеми силами сокращает российский вклад в свой бюджет?
  • Почему россияне рулят мировыми шахматами? Это мягкая сила Кремля?
  • Есть ли у FIDE в России есть статус "иностранного агента"?
  • Как Дворкович относится к международным санкциями, сменяя тех, кто под них попадает?
  • Как скандал 2016 года с Ринкевичем отражается на визите Дворковича сейчас?
  • В каких сферах Латвия и Россия могут сотрудничать, кроме шахмат?
  • Станет ли "Сколково" российской Кремниевой долиной?
  • Как "Сколково" борется со стереотипом "русских хакеров" и предвзятым отношением?
  • Где искать латвийских дочек "Сколково"?
  • Чем завершились ваши переговоры Дворковича с Илоном Маском?
  • Какие перспективы у развития пандемийного кризиса?
  • Кто быстрее выберется — Россия или Европа?
  • Почему России Европа — не пример для устремления?
  • Есть ли у семьи Дворковича недвижимость в Юрмале?
  • Почему в России призывают отдыхать в Сочи и Крыму, а Дворкович приезжает в Юрмалу?
  • Какие у Латвии и России перспективы на дружбу?
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