ФОТО. Погром в церкви Святой Гертруды: "было больше похоже на ритуал, чем на хулиганство"

Вандал, который в минувшее воскресенье устроил погром в старой церкви Святой Гертруды, похоже, готовился к погрому. По словам дежурной, на лице у погромщика была театральная маска, а с собой он принес дубину. Эту информацию подтвердил и глава евангелическо-лютеранской общины Мартиньш Виндедзис.

Наставник прихода пояснил, что в тот момент, когда хулиган явился в церковь, храм был открыт, а за порядком в нем следила дежурная — женщина в годах. Около в 15.30 в церковь вошел мужчина в маске, в руках он держал увесистую деревянную палку, которую дежурная назвала "дубиной", а его лицо скрывала маска. Также у мужчины было при себе две бутылки: одна с песком, вторая, возможно, с водой.

Вандал пригрозил дежурной, заявив, что если она сообщит в полицию, он убьет и ее, и священников. По мнению Виндедзиса, то, что произошло в церкви, больше напоминает какой-то ритуал, а не спонтанные действия.