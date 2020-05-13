Из-за пандемии Covid-19 тысячи жителей Латвии на два месяца остались без спорта. Однако этот период, похоже, позади: 12 мая ограничения, направленные, призванные ограничить распространение нового коронавируса, были смягчены. Спортивные клубы и бассейны могут вернуться к работе, однако расслабляться рано — прежний, докоронавирусный режим вернется еще не скоро.

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Главное условие возобновления занятий любым спортом — соблюдение дистанции два метра, заявил на пресс-конференции во вторник директор Департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Эдгарс Северс. Можно проводить групповые тренировки для 25 человек, включая тренера. В раздевалке и душе тоже надо соблюдать дистанцию, причем находиться там можно не более 15 минут. Это — выдвинутые эпидемиологами и правительством условия, но как именно их выполнить, должны решить сами спортклубы и организации.

Рижская дума открывает стадионы



Некоторые рижские спортивные базы — "Даугавгрива", "Аркадия" и стадион Рижской средней школы Ханзас — возобновили работу еще 8 мая. Там, соблюдая ограничения, могут заниматься профессиональные спортсмены. С 13 мая постепенно возобновят работу и другие спортивные учреждения столицы, сообщила Delfi представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде. Будут открыты стадионы школ, однако заниматься там смогут только организованные группы под руководством тренера. Занятия будут проходить по записи.

Руководство спортивной базы или стадиона при этом имеет полное право устанавливать более строгие требования. "Если они видят, что не смогут обеспечить безопасное индивидуальное посещение, то такое решение можно понять", — заявил Северс DELFI. Руководство учреждения должно следить за соблюдением дистанции и за выполнением требований по дезинфекции оборудования. Во время организованных тренировок эта задача ложится на плечи тренера. В случае индивидуальных тренировок необходим отдельный персонал, который будет следить за порядком. У школ на это может не быть ресурсов, отметил Северс.

Тем не менее, муниципальными стадионами и спортивными базами смогут воспользоваться профессиональные спортсмены. Они смогут подать заявку на тренировку через свою спортивную федерацию.

Фитнес-клубы запасаются средствами дезинфекции

Пандемия Covid-19 сильно ударила по частным фитнес-клубам: они закрылись в середине марта, и только два месяца спустя в теории могут снова начать свою работу. В одном помещении смогут заниматься максимум 25 человек, при условии, что в зале достаточно места для соблюдения дистанции в два метра. Если зал небольшой, то максимальное количество посетителей будет меньше.

Региональный менеджер сети спортивных клубов Lemon Gym Евгений Беляков сомневается, что при таких условиях удастся открыть все клубы. "Пока существует ограничение в 25 человек, большинство клубов будет закрыто. Мы рекомендуем министерству рассмотреть базовые европейские ограничения — разрешить открывать спортивные клубы, с условием, что каждому человеку предоставляется минимальное количество свободного места (обычно 4-10 кв.м), и расстояние в два метра между клиентами. Мы считаем, что неправильно сравнивать большие спортивные клубы площадью от 1000 до 1600 кв.м. с небольшими студиями площадью около 150-250 кв.м.", — уверен Беляков. По его мнению, ограничение на количество людей в помещении может сильно усложнить работу клуба — возрастет количество недовольных клиентов, которые не смогли посетить клуб в удобное для них время. Вырастут и расходы клуба.

Северс объясняет, что если у клуба есть несколько залов, где могут, соблюдая дистанцию, находится 25 человек, то можно принимать и больше посетителей. Однако МОН и эпидемиологи не рассматривают возможность отказаться от максимального числа посетителей в одном помещении. Потолок посещаемости установлен для того, чтобы в случае, если кто-то из посетителей зала заболеет Covid-19, эпидемиологи смогли без труда связаться с остальными клиентами. "Если будет больше людей, то это усложнит эпидемиологическое расследование", — говорит Северс.

Сеть спортивных клубов MyFitness пока не может точно сказать, когда залы откроются для посетителей. "Ситуация меняется каждый час, и мы все еще уточняем разные моменты", — заявила DELFI представитель сети Лива Морица. Чтобы выполнить требование по максимальному количеству посетителей в зале, MyFitness разрабатывает систему онлайн-регистрации. С ее помощью можно будет подать заявку на посещение клуба. По оптимистичным прогнозам, клубы могут открыться уже на этой неделе.

Lemon Gym тоже планирует создать онлайн-систему, которая позволила бы посетителям следить за заполнением клубов и исходя их этого решать, куда именно идти, заявил Беляков. До сих пор компания предлагала приобрести абонемент в конкретный клуб, но в связи с чрезвычайной ситуацией как минимум до июля все клиенты смогут посещать любой из клубов сети.

Отдельной статьей расходов станут средства дезинфекции. Дезинфекторы будут расставлены как в зале, так и у раковин, в раздевалках и на входе. Клиенты должны будут дезинфицировать инвентарь до и после контакта с ним. Эти дополнительные затраты не должны сказаться на стоимости абонементов, полагают представители Lemon Gym и MyFitness. За соблюдением правил будут следить тренеры и администраторы клубов.

В раздевалках тоже придется соблюдать дистанцию. Поэтому клубы должны будут пометить шкафчики, которые можно использовать, и, возможно, закрыть часть душевых кабин, добавил Северс.

Бассейны: не для всех

"Эксперты признают, что в бассейнах довольно высокий риск заражения", — заявила во время пресс-конференции 12 мая руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане. Специалисты минздрава считают, что бассейны надо открывать в последнюю очередь. Тем не менее МОН разрешило заниматься плаванием как в группе, так и индивидуально, но только при условии, что занятия будут проходить по предварительной записи и при соблюдении дополнительных требований.

Бассейн можно использовать, если на человека приходится не менее 12 кв.м. поверхности воды. На практике это может выглядеть так: в бассейне с восемью дорожками половина бассейна будет выделена для групповых занятий, а на второй половине из четырех узких дорожек сделают две широкие, на которых будут проходить индивидуальные занятия. Главное, чтобы посетители не толпились в воде и у бортиков, объяснил Северс.

Кроме того, бассейны будут закрыты для детей младше 12 лет. Это решение является компромиссом между Латвийской федерацией плавания и эпидемиологами, объяснил глава федерации Айварс Платонов. "Детей из младших групп сложнее организовать, они очень медленно переодеваются, моются, потом ждут тренера. Физически сложно обеспечить соблюдение правил для этой возрастной группы", — объяснил Платонов. Поэтому чтобы обеспечить возможность плавать остальным группам общества и спортсменам, федерация согласилась повысить возраст, с которого можно заниматься плаванием во время ЧС.

Помимо прочего, посетителям будут недоступны сауны, бани и другие помещения отдыха.