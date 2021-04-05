В 19 веке в Балвском поместье жил дрессированный медведь, который даже помогал жителям в сельскохозяйственных работах и носил воду в плетеных корзинах. Причем был настолько умным, что образующиеся в корзинах дыры сам замазывал глиной. Сейчас эта история вызывает улыбку, хотя нынешним пчеловодам не до смеха. Уже несколько лет пасечники сталкиваются с новым вредителем - бурым медведем. Дошло до того, что на конференции пчеловодов Латгалии прозвучала фраза "Балви стали медвежьей столицей!".

Косолапые все чаще навещают пчелиные пасеки, разоряя улья с целью полакомиться медом, самими сотами и пергой (пчелиным хлебом). В Латвии медведь включен в Красную книгу, поэтому за отстрел этого хищника грозит до пяти лет тюремного заключения - не говоря уже о том, за каждую убитую особь закон предписывает штраф в размере 40 минимальных зарплат. Поэтому единственный на данный момент вариант - пытаться ужиться с мишкой. Особенно актуальной ситуация стала для пчеловодов северной части Латгалии и Видземе, хотя один случай нападения на ульи в 2019 году был зафиксирован и на левом берегу Даугавы.

Следы прямо возле дома

Эксперты полагают, что в стране обитает от 50 до 70 медведей, однако до сих пор нет официально подтвержденной информации о том, что эти звери в Латвии успешно размножаются. Считается, что медведи зачастую приходят к нам из соседних государств: например, в Эстонии живет более 700 особей, в Псковской области - 1100, в Беларуси - от 50 до 70. Пчеловоды, в свою очередь, уверены - медведи уже давно живут в Латвии на постоянной основе. Например, Тамаре Митюшиной известны многие случаи, когда косолапые перезимовали в Латвии, а затем обзавелись детенышами. Обычно медведь выходит из спячки в начале марта, однако пчеловоды Балвского края в этом году видели четырех медведей уже в начале февраля. За последние два года разорено более 150 пасек. Остается лишь ждать, что принесет 2021-й год.