Уже лет десять я передвигаюсь по Риге на велосипеде, и всем довольна — не нужно ехать с чужими людьми в дурно пахнущем троллейбусе, в любую точку города можно добраться примерно за 20 минут, к тому же это хорошая физическая нагрузка. Лишь время от времени я заезжаю в велосипедный сервис, чтобы заменить камеру или спицы, которые пострадали от ям и высоких бордюров. Велодорожки в городе есть, появляются экспериментальные (и получившие противоречивые отзывы) велополосы, а в рамках "Концепции развития велосообщения в Риге на 2015-2030 гг." нам обещают совершенно радужное будущее. Но проверим сами — какие улучшения ожидают велосипедистов уже в этом году?

Расходы — два миллиона евро

Для начала нужно проверить, в каком состоянии находятся мои любимые велодорожки на улицах Лачплеша Дзирнаву и Сколас, проехать по улице Бривибас, пересечь Брасовский мост и осмотреть участок улицы Сканстес, по которому я обычно езжу в Межапарк. После поездки я делаю вывод — все по-старому: препятствия в виде канализационных люков, трамвайных путей, а ВЭФовский мост по ночам будет сниться в кошмарах. Что радует — на улице Лачплеша установлены столбики ограждения, а напротив 1-й больницы строят очень широкую велополосу.

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