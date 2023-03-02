Госфинансирование и пожертвования. Должен ли язык предвыборной агитации зависеть от источника денег?

Сейм одобрил в первом концептуальном чтении поправки к Закону "О предвыборной агитации", предусматривающие запрет на предвыборную политическую рекламу в масс-медиа и интернете, а также в любом публичном пространстве, на негосударственном языке. "За" проголосовали 79 депутатов, против были только 9 депутатов от "Стабильности".

Инициаторы внесения поправок в закон — представители как правящих, так и оппозиционных партий: Рихард Колс, Угис Митревицс, Эдгар Шноре и Янис Домбрава (Национальное объединение), Эдгарс Таварс и Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), Айнарс Латковскис и Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), Виктор Валайнис и Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян). Это означает, что законопроекту гарантировано утверждение в Сейме большинством голосов. Вопрос лишь в том, какие поправки будут поданы ко второму и третьему чтению.

В программах и передачах электронных средств массовой информации, а в публичном пространстве (наружном или во внутренних помещениях), в печатных изданиях материалы предвыборной агитации — включая агитацию как платную услугу в электронных сетях, в том числе в интернете (не относится к домашним страницах политических партий и объединений в интернете) — могут быть только на государственном языке, гласит законопроект.

Правда, фактически эта норма будет относиться только к выборам в Сейм, поскольку про выборы в Европарламент и самоуправления сделана оговорка.