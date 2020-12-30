Правительственный кризис и идеальный шторм в экономике, битва за русские голоса и "новые песни о старом". 2021 год обещает Латвии нескучное разнообразие общественных и политических вопросов. Delfi рискнул сделать краткий прогноз в отношении пяти наиболее актуальных сюжетов.

Правительственный кризис

2021 год с высокой вероятностью станет критическим для правительства Кришьяниса Кариньша. Договариваясь о создании коалиции два года назад, лидеры партии явно планировали более интересные занятия, чем спасение страны от коронавируса и экономического кризиса. Изначальное отсутствие идеологической близости, нежелание брать ответственность за непопулярные решения, раскольнические процессы внутри самих партий, приближение муниципальных и парламентских выборов — все это будет подрывать стабильность Кабинета министров, провоцируя либо замену отдельных партнеров, либо полный развал коалиции. Раскол на уровне правительства может повлиять и на ситуацию в Рижской думе, где, как видно по последним событиям, абсолютного единства тоже нет.

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Tags

Русский союз Латвии "Для развития Латвии" "Согласие" Алдис Гобземс Вячеслав Домбровский Кришьянис Кариньш
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