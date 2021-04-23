Будут ли раскрыты три громких убийства последних лет — администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, адвоката Павелса Ребенокса и футбольного агента Романа Беззубова? Стоит ли пускать в Европу россиян? Какая кара ждет нетрезвых водителей? Есть ли шанс пересечь границу с поддельным тестом на Covid-19? Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Хочется больше позитива в стране! Почему не работают открытые террасы?" — недоумевает глава МВД Сандис Гиргенс. Министр не отрицает, от ограничений пандемии устали все: работники внутренних дел, на которых свалилось немыслимое количество новых обязанностей по контролю ситуации с Covid-19. Устало общество, которое и радо бы соблюдать все правила, но чисто психологически не выдерживает немыслимое количество ограничений. Гиргенс призывает обеим группам увидеть "на другой стороне" таких же усталых людей и проявить человечность.

Тем временем преступники перерыв на карантин не берут — очередное громкое убийство футбольного агента Романа Беззубова вызвало громкий резонанс в обществе и упреки к полиции, которая дозволяет такому зверству вершиться, а сможет ли поймать виновных — не факт. Министр категорически несогласен с общественными обвинителями.

Что известно по делу убийства Беззубова?

Считаю, что убийство было заранее и очень тщательно, по минутам (в том числе, и где потом спрятать машину), спланированным жестоким преступлением с умыслом. Мотив полиция выяснит в процессе расследования.

У меня нет сомнения, что полиция раскроет это дело, но пока идет активное производство уголовного процесса, я не могу детально говорить о нем. Главное, что должны услышать люди: наша полиция работоспособна — у нас есть следователи и эксперты, которые могут подкрепить доказательства. Создана следственная группа, в работе которой с первого дня участвует и прокуратура — это важно.

Сейчас идет неравная битва: много экспертов, политологов, политиков и простых людей знают, как лучше работать полиции — у каждого есть мнение. Я бы тоже был рад, чтобы преступников смогли поймать сразу…