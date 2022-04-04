Первый человек с диагнозом Covid-19 умер в Латвии два года назад, 3 апреля 2020 года. С тех пор, по официальным данным, в стране умерли свыше 5600 человек с коронавирусом. Международные исследователи, которые рассчитывают показатель избыточной смертности, дают другую цифру: жертвами пандемии, прямыми или косвенными, стали почти 10 тысяч человек. Откуда берется такая разница и какой статистике стоит верить?

Официальные данные о количестве умерших от Covid-19 (или с диагнозом Covid-19) и в Латвии, и в других странах публикуются ежедневно. Но насколько точно эта статистика учитывает число жертв пандемии? Речь здесь не идет о том, что в Латвии или других развитых странах возможны масштабные манипуляции с данными. Насколько точно официальная статистика, с учетом различных естественных ограничений, отражает ущерб, который пандемия нанесла отдельным странам и всему населению планеты?

Как поясняют аналитики журнала The Economist, реальное число смертей из-за пандемии может быть выше по нескольким причинам. Во-первых, официальная статистика во многих странах не учитывает смерть от коронавируса, если у человека перед смертью не было позитивного теста на Covid-19. Во-вторых, больницы и официальные учреждения могут слишком долго обрабатывать данные по сертификатам о смерти, что приводит к тому, что данные о смертности запаздывают на несколько дней, недель или даже месяцев. В третьих, пандемия осложняет работу больниц и всей системы здравоохранения, поэтому может увеличиваться число смертей от других заболеваний помимо Covid-19.