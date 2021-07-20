Как и в случае со злым волшебником Волан-де-Мортом из книги о Гарри Поттере опрошенные порталом Delfi депутаты Сейма — регулярно рассматривающие дела о нарушении парламентариями этики — стараются лишний раз не называть Алдиса Гобземса по имени и фамилии. Они используют формулировку "сами знаете кто". Причина — не в страхе. Чувствуется, что депутаты стараются лишний раз "не подпитывать" имидж Гобземса. Дела против него возбуждаются только тогда, когда границы этики нарушены уже настолько, что этого нельзя не сделать.

Гобземс — не единственный депутат, "визит" которого в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям может создать впечатление, что слуга народа просто использует такое разбирательство как трибуну для привлечения дополнительного внимания, сведения счетов с другими парламентариями. Об этом свидетельствует не только сказанное в интервью депутатами, но и содержание рассматриваемых дел и дискуссий в последние полгода. Delfi выяснил, помогают ли дела о нарушении этики и применяемые к слугам народа наказания установлению более высоких стандартов поведения законодательной власти или же ситуацию наиболее точно описывает поговорка "как с гуся вода"?

Услышав, о чем пойдет разговор, некоторые из членов ответственной комиссии Сейма сначала вздыхают.