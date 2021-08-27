За каких "ковидных" больных берется больница им. Страдиня? Как долго еще терпеть переполненное приемное отделение? Сколько получают помощники медсестры и врачи? Вырастут ли цены на госмедицину? Насколько легко инфицироваться "ковидом" в больнице? Тестируют ли вакцинированных пациентов? У каких врачей очередь по полгода и больше? Председатель правления Рижской клинической университетской больницы имени П.Страдиня Риналдс Муциньш ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

"Ситуация настораживает", — признался Муциньш. Но последние недели число зараженных вновь пошло в рост, а еще не открылись школы. Новый штамм delta активно циркулирует среди молодежи. Обычно дети и молодые люди серьезно не болеют (хотя и бывают исключения), зато заражают своих домашних.

Уровень вакцинирования персонала больницы Страдиня — на сегодня это 3183 человека — удалось довести почти до 90%. "Это радует, потому что во время второй волны, у нас очень много работников болело. Были дни, когда болело и отсутствовало на работе по 200 медиков. Это оказывало большое влияние на объем оказываемой нами помощи". В конце прошлого года в больнице от "ковид" умер инфектолог Паулс Алдиньш 1971 года рождения. Работники поддержали его семью, но человека не вернуть.

Недавно было принято решение о выделении больнице дополнительных трех миллионов евро. Как рассказал Ринальдс Муциньш, что деньги пойдут на улучшение инфраструктуры и эпидемиологической безопасности больницы. "Мы снизили число коек, а теперь постепенно возобновляем. Например, больше нет 4-6 местных палат — переходим на максимум двухместные. Вкладываемся в улучшение вентиляции и медицинские технологии, чтобы сокращать сроки пребывания пациентов в больнице. Также это на доплаты персоналу, работающему с "ковидными" пациентами".

Ринальдс Муциньш ответил на вопросы: