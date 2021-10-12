Профессор факультета даторики Латвийского университета Андрис Амбайнис обратил на себя внимание, когда после получения второй докторской степени в Калифорнийском университете в Беркли решил продолжить карьеру в Латвии. Свою первую докторскую степень ученый получил в 22 года, а в 32 стал самым молодым действительным членом Академии наук Латвии за всю ее историю. На данный момент он ведет исследовательскую деятельность в области квантовых вычислений.

Амбайнис ведет активную общественную жизнь. Несколько лет назад он стал членом партии "Движение "За!", однако подчеркивает, что не претендуент на политические должности. Также этим летом он написал статью о безопасности вакцин. Это не его сфера деятельности, но научный опыт, понимание исследовательского процесса и то, что член его семьи работает в фармацевтической отрасли, позволили ему углубиться в эту тему подробнее, чем среднестатистическому человеку.

Мы поговорили с Амбайнисом о том, как людям, не связанным с наукой, понять, кому можно верить — особенно в ситуации, когда из разных источников звучат противоположные мнения, а для того, чтобы проверить их авторитетность, нужны специализированные знания.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом