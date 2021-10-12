Профессор факультета даторики Латвийского университета Андрис Амбайнис обратил на себя внимание, когда после получения второй докторской степени в Калифорнийском университете в Беркли решил продолжить карьеру в Латвии. Свою первую докторскую степень ученый получил в 22 года, а в 32 стал самым молодым действительным членом Академии наук Латвии за всю ее историю. На данный момент он ведет исследовательскую деятельность в области квантовых вычислений.

Амбайнис ведет активную общественную жизнь. Несколько лет назад он стал членом партии "Движение "За!", однако подчеркивает, что не претендуент на политические должности. Также этим летом он написал статью о безопасности вакцин. Это не его сфера деятельности, но научный опыт, понимание исследовательского процесса и то, что член его семьи работает в фармацевтической отрасли, позволили ему углубиться в эту тему подробнее, чем среднестатистическому человеку.

Мы поговорили с Амбайнисом о том, как людям, не связанным с наукой, понять, кому можно верить — особенно в ситуации, когда из разных источников звучат противоположные мнения, а для того, чтобы проверить их авторитетность, нужны специализированные знания.