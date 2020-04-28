В довоенное время Антон Римейкс, стоявший у истоков косметико-парфюмерного дела в Латвии, был одним из самых успешных предпринимателей в стране — начав с нуля, он создал фабрику, где производилась первая латвийская зубная паста и другие товары. Советская власть посчитала Римейкса "контрреволюционером", и в 1941 году его депортировали в Сибирь, а затем расстреляли. На основе его фабрики был создан завод Dzintars.

Антон Римейкс родился в 1898 году в Умурге Валмиерского уезда. Он был младшим ребенком в крестьянской семье, где, помимо него, росло еще восемь детей. "Еще в юности Антон понял — чтобы добиться в жизни большего и вырваться из нищеты, нужно много и усердно учиться. Маленький Антон окончил сельскую школу и торговую школу в Лимбажи", — пишет в книге "Аромат "Дзинтарса"" Ксения Загоровская. После окончания Лимбажской торговой школы в возрасте 18 лет Римейкс переехал в Ригу, где начал обучение в Коммерческой школе. Чтобы подзаработать, он стал давать частные уроки. Во времена Первой мировой войны Римейкс бежал в Россию, где в Воронеже окончил гимназию. В 1918 году он вернулся в Ригу, поступил в Рижский политехнический институт, однако в 1919 году прервал обучение, чтобы отправиться на службу в Латвийскую армию.

Сознательный офицер

В Государственном архиве сохранилось личное дело Антона Римейкса — исходя из его данных, 10 июня 1919 года юноша записался добровольцем в Латвийскую армию и был зачислен в инженерно-саперную роту. В октябре того же года Римейкс был отправлен на учебу в только что основанную Военную школу, однако нападение войск Бермонта помешало его планам, и Римейкс попал на фронт, где участвовал в боях за Ригу и освобождении Курземе. В декабре 1919 года Римейкс возобновил обучение в Военной школе, и 20 мая следующего года окончил ее в звании лейтенанта. После этого его сразу же направили в 5-й Цесисский пехотный полк, на Латгальский фронт, где уже была завершена борьба с большевиками. После Борьбы за независимость Римейкс остался в армии, и 29 декабря 1920 года был переведен во 2-й пограничный полк.