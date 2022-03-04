Ученые Никита Троянский и Айгарс Лангинс попытались спрогнозировать распространение омикрон-штамма. Если бы их предположения оказались верны, заболеваемость в Латвии начала бы снижаться еще к середине февраля. Именно на это исследование опиралось правительство, когда выбирало стратегию по ограничению распространения Covid-19. Несколько недель назад на заседании Кабинета министров Кришьянис Кариньш заявил, что последние прогнозы были "катастрофически неточными".

Троянский присутствовал на заседании онлайн и слышал критику премьер-министра, но, судя по его словам, из-за этого кофе он не подавился и глаз у него дергаться не начал. "Я не особо волнуюсь. Я заметил, что это был своего рода информационный шторм — мне начали писать люди, даже незнакомые", — говорит Троянский. Он не отрицает, что критика Кариньша имела под собой основания, поэтому ее нетрудно принять: "Просто СМИ вырвали из контекста, что прогнозы были катастрофически неточными, но перед этим было сказано: "Я понимаю, что прогнозировать сложно, и что сначала у нас было мало информации об "омикроне". И мне непонятно вечное желание повторять, что правительство не умеет работать с учеными. Это правда, но не в данном случае".

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