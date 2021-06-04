Почему на время пандемии притихли "маски-шоу" с громкими задержаниями? Почему так часто закрываются открытые уголовные дела? Как часто в Латвии незаконно выдают гражданство и подделывают сертификаты о прививках? Будут ли еще разоблачения по делам Рижской думы? Можно ли считать, что в Вентспилсе все хорошо с коррупцией? Если дело закрыли, значит, никто не виноват? Замглавы Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) Инета Цируле ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

По восприятию коррупции Латвия, находится на уровне Кипра и Коста-Рики, отставая от большинства других стран ЕС — эта ситуация не меняется уже давно. Ежегодный индекс восприятия коррупции организации Transparency International включает анализ 180 стран. Ноль означает, что жители государства считают уровень коррупции очень высоким, 100 — очень низким. Латвия в прошлом году получила 57 пунктов, всего на один больше, чем годом ранее.

Как рассказала Инета Цируле, недавно БПБК провело опрос и выяснило, что толерантность к коррупции в латвийском обществе довольно высокая. Впрочем, люди все чаще используют специальную платформу и пишут заявления о возможной коррупции, особенно активизируясь перед выборами. Во время пандемии в приоритете Бюро — разного рода госзакупки: "Они стали более скоростными — риск коррупционных схем возрастает".

В целом работу БПБК пандемия мало изменила, считает Цируле: "Оперативники не могут работать на "удаленке" — все продолжается". На вопрос, почему так мало громких репортажей с маски-шоу, предположила: в госучреждениях меньше людей на местах, соответственно, меньше утекает информация о приходе людей в масках. Потому и кажется, что Бюро не так активно. Смена состава правительства тоже никак не влияет на работу: "Бюро напрямую не связано с политической ситуацией в Латвии, его работу курирует премьер-министр".

О нарушениях предвыборной агитации



Каждый раз такие нарушения есть. Мы получили около 400 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации. Около 130 из них были связаны с использованием административных ресурсов. На сегодня начато 14 административных процессов , в том числе восемь из них — об использовании административных ресурсов, а шесть — о нарушении оформления материалов предвыборной агитации. Чтобы возбудить уголовное дело по нарушениям финансирования политических партий, надо установить, что это было в крупных размерах — более 20 000 евро.