"Возможно, я обрету спокойствие только тогда, когда этих людей найдут, и я увижу их лица и узнаю, почему они убили Павла", — говорит Ингус Баландинс (на фотографии справа), спутник жизни и бизнес-партнер адвоката и предпринимателя Павла Ребенока, которого убили полтора месяца назад. Баландинс был свидетелем преступления и тоже пострадал от рук нападавших. Портал DELFI побеседовал с ним о том, было ли у него предчувствие; о чем, по его мнению, свидетельствует случившееся, и как он оценивает ход расследования убийства.

Утром 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что ночью в доме в Лангстини, принадлежавшем SIA Verdoff, произошло убийство. В этом доме жили Ребенокс и Баландинс.

Павел Ребенокс постоянно привлекал внимание массмедиа — и в связи с ситуацией с экс-министром экономики Ральфом Немиро, который продвигал своего бывшего однокурсника на различные государственные должности, и в связи с конфликтом наследников Olainfarm. СМИ называли его "печально известным", говорили о его "сомнительной репутации", обсуждали, как он живет на широкую ногу — Ребенокс щедро делился своими фотографиями в социальных сетях. Первоначальную версию полиции об ограблении друг Ребенока и партнер адвокатского бюро Rebenoks&Vilders Мартиньш Криекис отверг, публично выдвинув версию о заказном убийстве.

В первых заявлениях о жестоком убийстве полиция сообщила, что трое нападавших, одетых в черное, били своих жертв руками, ногами и террасными досками. Однако спустя полтора месяца ход расследования полиция комментирует скупо: "На данный момент активно ведется расследования, и новостей, которые можно было бы сообщить обществу, пока нет". Также на вопрос DELFI о том, есть ли уже задержанные по делу и пострадавшие, в полиции ответили коротко: "В интересах следствия Государственная полиция не будет предоставлять комментариев".

Как в интервью DELFI рассказал Баландинс, он не знает, каким обладает статусом в деле об убийстве, потому что полиция ему об этом не сообщила. Он допускает, что, возможно, полиция работает слишком медленно, а также рассказывает о том, что люди наживаются на несчастье, пытаясь получить вознаграждение за информации об убийстве. Также Баландинс не скрывает, что оказался в незавидной ситуации из-за того, что однополые пары в Латвии не имеют права регистрировать партнерские отношения.

В этом интервью впервые также затронута тема отношений, которые связывали Баландина и Ребенока. В СМИ не раз говорили о том, что они являются партнерами не только в деловой сфере, но и в личной жизни.

О том, что вы с Павлом вместе, можно было понять по фотографиям в социальных сетях, но о своих отношениях вы раньше публично не заявляли.