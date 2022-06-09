Куда пропадают детские игровые площадки?
Foto: DELFI

В рижских дворах стали пропадать детские игровые площадки. 14 из них полностью или частично разобраны за время пандемии. Многие лазалки, качели и песочницы,  установленные  еще в советские годы, обветшали и стали опасными. Но что получат дети взамен и смогут ли семьи из районов, где происходят эти перемены, повлиять на процесс?

"Заброшка" в каждом дворе

Детский городок на ул. Домбровска вырос вместе с тогдашними новостройками — в 1980-е:  несколько качелей, металлическая лазалка, огромная песочница и даже деревянный корабль Он первым и пошел под снос. В какой-то момент детская площадка превратилась в место для попоек и собрания асоциальных личностей: все было разломано и , изрисовано, а качели "вырваны с корнем". 

Детей здесь по-прежнему много, хотя пускать их сюда без присмотра опасно.  Место выглядит как заброшенная стройплощадка .  Но жители рады и такому —  альтернативы нет.  Детские площадки неподалеку, в больших парках,  в лучшем состоянии, но и так уже переполнены детьми.  

Эта история типична  и для других районов Риги. Достаточно взглянуть на фотографии, собранные редакцией Delfi  за несколько дней. 

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