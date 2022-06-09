Куда пропадают детские игровые площадки?

В рижских дворах стали пропадать детские игровые площадки. 14 из них полностью или частично разобраны за время пандемии. Многие лазалки, качели и песочницы, установленные еще в советские годы, обветшали и стали опасными. Но что получат дети взамен и смогут ли семьи из районов, где происходят эти перемены, повлиять на процесс?

"Заброшка" в каждом дворе

Детский городок на ул. Домбровска вырос вместе с тогдашними новостройками — в 1980-е: несколько качелей, металлическая лазалка, огромная песочница и даже деревянный корабль Он первым и пошел под снос. В какой-то момент детская площадка превратилась в место для попоек и собрания асоциальных личностей: все было разломано и , изрисовано, а качели "вырваны с корнем".

Детей здесь по-прежнему много, хотя пускать их сюда без присмотра опасно. Место выглядит как заброшенная стройплощадка . Но жители рады и такому — альтернативы нет. Детские площадки неподалеку, в больших парках, в лучшем состоянии, но и так уже переполнены детьми.

Эта история типична и для других районов Риги. Достаточно взглянуть на фотографии, собранные редакцией Delfi за несколько дней.