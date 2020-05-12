Неделю назад прошел школьный выпускной, до Лиго осталось несколько дней, наконец-то наступило лето… Калвис поехал в гости к другу, но ему позвонил отец — сказал, чтобы сын возвращался, потому что срочно понадобилась машина. Это показалось юноше странным — ведь был уже вечер. Когда он подъехал к дому, то увидел две чужие машины и понял — что-то произошло. В гостиной за столом сидели незнакомые люди в перчатках: "Подпишите, пожалуйста, сейчас будет проведен обыск". 18 июня 2014 года жизнь Калвиса круто изменилась.

Калвис тогда жил в Видземе, неподалеку от маленького города. Возможно, ключевое влияние на него оказало то, что на вечеринках многие его ровесники курили марихуану. "Мне было 18 лет, и тогда все казалось приемлемым до тех пор, пока я не осознал, как мало нужно, чтобы превратиться в уголовника", — рассказывает Калвис. Всю свою жизнь он занимается спортом, последние четыре года — мотокроссом. В глазах своих родителей и друзей Калвис всегда был спортсменом. "Теперь я могу назвать себя и человеком, совершившим уголовное преступление, потому что был арестован", — добавляет он.

Суд назначил Калвису условное осуждение на два с половиной года за реализацию и хранение наркотических веществ. С тех пор прошло шесть лет — достаточно времени, и теперь Калвис называет произошедшее хорошим жизненным уроком, который помог ему направить свою жизнь в правильное русло.

На практике реальное решение свободы по отношению к подросткам и молодежи в последние годы в Латвии применяется редко, в основном они отбывают наказание условно, что предполагает надзор Государственной службы пробации. "Большая часть молодых людей, которые совершают правонарушения, скорее всего, не оказываются в местах заключения. Это последнее место, куда должны попадать дети и молодежь. Однако, к сожалению, некоторых жизнь туда приводит", — рассказывает психолог Криста Скара, руководитель отдела Программы пробации Департамента ресоциализации.

"Условное наказание означает, что они посещают школу, живут так же, как и другие подростки, но на них распространяются существенные ограничения. Все зависит от того, что они сделали. В основном подростки наказываются за то, что совершают различные виды хищений. Мелкие кражи, умышленная порча имущества — за это подростки наказываются чаще всего. Затем следует грабеж — это означает, что был непосредственный контакт с жертвой, но это случается реже", — объясняет Скара.

Преступление и наказание



"Я продал марихуану — пять граммов, и того человека, которому я ее продал, задержали", — рассказывает Калвис. Он совершил это в первый и последний раз. Вечером 18 июня, когда полицейские обыскали его комнату и машину, они ничего не нашли. "Пустые пакетики и бумагу для самокруток, но ничего такого, что привлекло бы их внимание. Тогда все закончилось, и они сказали: "Ну, тебе нужно пройти с нами". На меня надели наручники и задержали на 48 часов", — вспоминает юноша.