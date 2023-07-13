Ливонские монеты и белые зубы – в Зилайскалнсе нашли захоронения 17 века
Foto: ReTV

В настоящее время ведутся археологические исследования в местечке Зилайскалнс в Валмиерском районе, овеянном различными легендами и преданиями. На самой вершине холма были обнаружены захоронения, которые могут относиться к 17 веку. После проведения археологических исследований начнется демонтаж существующей и строительство новой смотровой башни.

Археологи работают на вершине Зилайскалнса уже около двух недель. Сначала с помощью тракторной техники был снят верхний слой почвы, затем, по мере обнаружения на заданном участке находок, археологи продолжают работу вручную, тщательно очищая и документируя каждую находку. Археологические раскопки здесь начались осенью прошлого года, с тех пор было найдено 24 человеческих захоронения, а этим летом археологи вскрыли 16 захоронений.

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